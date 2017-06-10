Nokia 9’un Özellikleri Neler Olacak?

Uzun süredir kendinden söz ettiren Nokia 9'un özellikleri, yayınlanan birkaç raporda belli oldu.

Nokia 9 olduğu söylenen TA-1004 model numaralı HMD Global tarafından üretilen cihazın özellikleri, ajans tarafından yayınlanan bir dizi test dokümantasyonuyla ortaya çıktı. Liste, cihazın Finlandiya'da tasarlandığını doğruladı. Cihazın Amerika'daki tüm önemli mobil servis sağlayıcılarının ağlarıyla çalıştığını da ortaya koydu.

Daha önceki zamanlarda da cihaz, birçok testte gözükmüştü ve özellikleri artık sır gibi saklanmıyor. Telefonun işletim sisteminin, Nokia'nın ilk başlarda geçmeyi kesin bir dille reddettiği fakat sonradan mecbur kaldığı, Android olduğunu görüyoruz. Gelecek Android'in nispeten sade ve Google'ın her yerde bulunan işletim sisteminin stok sürümüne benzer olacağı düşünülüyor.

Nokia 9'un özellikleri hemen hemen belli oldu diyebiliriz. Bundan sonraki değişiklikler küçük değişiklikler olup, çok yüksek oranda, telefon karşımıza bu şekilde çıkacak. Raporlara göre, Nokia 9'un özellikleri:

GSM ve CDMA bant desteği

NFC ve Bluetooth 4.2

Snapdragon 835

4GB RAM

256GB'a kadar microSD desteği

Dahili en az 32GB hafıza

Android 7.1.1 Nougat'ın en sade hali

Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6, Amerika'da daha çok eyaletlere öncelik verilecek şekilde dağıtılırken, Nokia 9'un global bir şekilde ve sadece Amerika'ya öncelik verilmeden dağıtılması bekleniyor. Piyasaya amiral gemisi olarak girecek olan Nokia 9'un 6GB veya 8GB RAM'li versiyonlarının ise hangi ülkelerde satışa sunulacağı ise henüz belli değil.