Nokia 9'un Özelliklerini Gösteren Resmi Belgeler Sızdırıldı

Çevrimiçi olarak yayınlanan FCC belgelerine göre HMD'nin yeni amiral gemisi Nokia 9, bir önceki amiral gemisi Nokia 8'in birazcık iyileştirilmiş versiyonu olacak.

HMD Global’in Nokia 9 adında yeni bir amiral gemisi tanıtması uzun süredir bekleniyordu. Zira bazı şirket yetkilileri de yaptıkları açıklamalar ile hayranlarına yeni bir Nokia amiral gemisinin geleceğinin müjdesini vermişti. Nokia 9 henüz resmi olarak tanıtılmamış olsa da bazı teknik özellikleri yayınlanan Amerikan Federal İletişim Komisyonu (FCC) belgeleri ile ortaya çıkmış oldu.

Belgelerde yer alan bilgilere göre HMD’nin ilk amiral gemisi Nokia 8 ile yeni tanıtacağı amiral gemisi Nokia 9 arasında uçurum derecesinde farklar olduğunu söyleyemeyiz. Belgelere göre yeni Nokia 9, 5.5 inç boyutunda QHD çözünürlüğünde LG üretimi bir OLED ekrana sahip olacak. Nokia 8 ise 5.3 inç boyutunda IPS LCD bir ekrana sahipti.

Nokia 9’da tıpkı selefi Nokia 8’de olduğu gibi çift arka kamera bulunacak. Bu kameralardan birincil olanı 12MP ikincil olanı ise 13MP çözünürlüğe sahip olacak. Bu noktada asıl fark ön kamerada gerçekleşiyor. Nokia 8’in aksine Nokia 9’da 13MP değil yalnızca 5MP ön kamera bulunacak. Megapiksel kamera kalitesinde her şeyi ifade etmese de çözünürlük konusunda önemli bir düşüş olacağı kesin.

Neyse ki HMD Global, ön kamera konusundaki kesintiyi batarya güçlendirmesi ile dengeliyor. Nokia 9’da selefinde olduğu gibi 3,090mAh batarya yerine 3.250mAh batarya bulunuyor. Çok büyük bir fark olduğunu söyleyemesek de günlük kullanımda cihazın bir miktar daha uzun şarj süresi sunacağını belirtelim. Tabii bu fark Nokia 8 yerine Nokia 9 almayı gerektirir mi bilemiyoruz.

Cihazın geri kalan özellikleri ise Nokia 8 ile oldukça benzer. Yeni Nokia 9 gücünü Qualcomm’un geçtiğimiz yıl tanıttığı Snapdragon 835 işlemcisinden alacak. Cihazın 2018 yılında tanıtılacağını düşünürsek Snapdragon 845 bulunmaması eleştirilere neden olabilir. Ayrıca cihazda microSD kart ile arttırılabilen 128GB dahili depolama alanı bulunacak.