Nokia 9'un tüm teknik detaylarını gösteren bir görsel sızdırıldı. Görsele göre Nokia, şu ana kadarki en güçlü kamera kurulumu ile masaya yumruğunu vurabilir.

HMD Global çatısı altında yeniden yıldızını parlatmayı başaran Nokia, kısa sürede geniş bir hayran kitlesi oluşturmayı başardı. Fakat Nokia, yeniden canlanmaya başladığından bu yana pek çok üst seviye akıllı telefon tanıtmış olsa da hayranlarının Apple ve Samsung amiral gemileri ile yarışacak bir ‘premium’ model talebine bugüne kadar yanıt verememişti.

Yeni ortaya çıkan bir ‘donanım özellikleri’ sayfası, Mobile World Congress 2018’de tanıtılması beklenen fakat ne yazık ki ortalarda gözükmeyen Nokia 9’un tüm teknik detaylarını ortaya çıkardı. Eğer bu özellikler doğru ise Nokia 9, 2018’in en iddialı akıllı telefonlarından biri olabilir.

Görsele göre Nokia 9, gücünü Snapdragon 845 işlemciden alacak. 8GB LPDDR4X RAM bulunan cihazın 6.01 inçlik AMOLED ekranı Gorilla Glass 5 ile korunacak. Üç arka kamerası bulunacak ve ekrana entegre parmak izi tarayıcıya sahip olacak cihazın arka panelinde 18 karat altın olacak ve cihaz IP68 sertifikası ile dayanıklılığını kanıtlayacak.

Cihazın en çok öne çıkan özelliği 4x optik yakınlaştırma sağlayan Carl Zeiss markalı 41MP, 20MP ve 9.7MP’lik üç arka kamerası olacak. 41MP’lik geniş açı kamerası, OIS desteğinin yanı sıra f/1.5 ve f/2.4 değişken diyaframa sahip olacak. 20MP’lik ikinci kamera ise telefoto lense sahip olacak. 9.7MP’lik üçüncü kamera ise monokrom sensöre sahip.

Fakat Nokia 9’un tek iyi yanı arka kamerası değil. Cihaz ön tarafta da yine Zeiss markalı 21MP’lik f/1.8 diyaframlı bir kameraya sahip olacak. Bu kamera, profesyonele yakın kalitede selfieler için pro mod desteği dışında son dönemde popüler olan arka plan bulanıklaştırma özelliğini de sunacak.

Görsele göre Nokia 9 Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.0, GPS / A-GPS, Glonass, USB Tip-C ve NFC bağlantı özelliklerine, 256GB dahili depolama alanına, 3900mAh hızlı şarj destekli bataryaya sahip olacak. 565 saate kadar bekleme süresi sağlayan bu batarya, 30 dakikada %60’a kadar şarj edilebilecek.