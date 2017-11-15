Nokia'nın Tehdit İstihbarat Raporu'na göre Google'ın kötü amaçlı yazılımlara karşı açtığı savaş yetersiz kalıyor ve virüslü Android cihaz sayısı artmaya devam ediyor.

Yeni yayınlanan Nokia Threat Intelligence Report (Tehdit İstihbarat Raporu), akıllı telefonlarda zararlı yazılımların sanıldığından daha yaygın olduğunu ortaya çıkardı. Mobil ağlara bağlanan ‘virüslü’ telefonların büyük çoğunluğunu ise Android telefonlar oluşturuyor.

Bu sonuca rağmen Nokia, Google Play Protect’in başarılı olduğunu belirtirken Play Store’daki kötü amaçlı yazılımların iki yıl öncesine göre çok daha az olduğunu bildirdi. Fakat Nokia’nın raporuna göre üçüncü taraf uygulama mağazaları neredeyse tamamen güvensiz.

Üçüncü taraf uygulama mağazalarını tehlikeli kılan en büyük konu ise içine truva atı (Trojan) yerleştirilmiş popüler uygulamalar. Çin hükumetinin getirdiği yasak nedeni ile Çin’de yalnızca üçüncü taraf uygulama mağazaları kullanılmakta ve virüsler havada uçuşmaktadır.

Nokia’nın raporuna göre Uapush, en fazla kullanılan kötü amaçlı yazılım. Uapush’ı Jisun ve Marcher yazılımları izliyor. Rapora göre bu virüslerin bulaştığı cihazların oranı %0.68. Yani her 10 bin cihazdan 68’inde bu tehlikeli yazılımlardan biri bulunuyor.

Sabit ağlar için durum biraz daha iyi görünüyor; Nokia’nın raporuna göre virüs bulaşmış cihazların oranı geçtiğimiz yıla göre %11.3'ten %6.2'ye düşüş gösterdi. Oran hala yüksek olsa da bir yılda gerçekleşen neredeyse yarı yarıya düşüş son derece olumlu.