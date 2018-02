Nokia, Android One'a Özel Telefonlar Çıkarıyor

Nokia, sektörün giriş seviyesini kucaklamak için Android One ve Android Go sistemlerine sahip akıllı telefonlar çıkaracak.

HMD Global, akıllı telefon sektöründe Nokia ve Microsoft’un başarısızlığını alarak, Nokia ismini yeniden sevilen bir marka haline getirdi. Geçtiğimiz yıl pek çok telefonunu duyuran ve piyasaya sunan HMD Global, Nokia markası altında sunduğu akıllı telefonlarla, milyonlarca kullanıcının gönlünü almayı başardı. Nokia, bu süreçte Android’in en temiz ve hızlı güncellenen Android deneyiminden dolayı beğeni topladı. Bu popülerliği de arkasına alan Nokia, Android One desteği ile çıkan cihazlarını en az 1.5 yıl boyunca “saf, güvenli ve güncel” garantisiyle sunuyor.

Nokia, cihazlarında Android’in tüm imkanlarından faydalanıyor. Üst düzey cihazlarıyla özel geliştirilmiş Android sunarken, bazılarında stok Android sunulan Android One bulunuyor. Şirket, giriş seviyesi telefonlarında ise Android Go ile kullanıcılarına her bütçeye en uygun olan yazılım deneyimini yaşatmak istiyor.

Nokia, MWC 2018’de Android One ve Android Go için yeni telefonlarını duyurdu. Duyurulan telefonlardan üçü Android 8.0 Oreo’yu destekleyen Android One’a özel çıkarken, Nokia 1 ismiyle tanıtılan telefon Nokia’nın Android Go işletim sistemine sahip ilk telefonu olacak. Android Go, bilmeyenleriniz için çok düşük seviyeli telefonların kasmamasını sağlamak için özel geliştirilmiş bir işletim sistemi.

Android One telefonlar, açık bir şekilde en az 18 aylık bir yazılım desteğine sahiptirler. Yani, alacağınız telefon Android 8.0 Oreo’yu almasının yanında Android 9.0 P’yi de alacak ve bir ihtimal Android 10’a geçiş yapabilecek.

HMD Global, bu şekilde ardı ardına telefonlar çıkararak piyasanın diğer gedikli akıllı telefon üreticilerine ulaşmayı hedefliyor. Geçmişte en büyük rakibi olan Samsung’un her sene çıkardığı onlarca farklı modelde telefon gibi çeşitli akıllı telefonlar sunmak isteyen Nokia, yakın zamanda çoğu fiyat-performans destekli olacak akıllı telefonlarını piyasaya sunacak.