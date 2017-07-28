Patent hakkı ihlali anlaşmazlığı tatlıya bağlandı. Apple, anlaşmanın gereği olarak Nokia'ya 2 milyar dolar ödeme yaptı.

Kısa süren bir mücadeleden sonra Apple ve Nokia, geçtiğimiz Mayıs ayında patent hakkı tazminatı ile ilgili olarak anlaşmaya varmışlardı. Fakat söz konusu tazminat miktarı ile ilgili olarak herhangi bir rakam telaffuz edilmemişti. Anlaşmanın koşulları halen belirsiz olmakla birlikte ilk olarak Nokiamob, Apple’dan 2 milyar dolarlık ilk ödeme aldığına dair Nokia'nın yaptığı açıklamaya dikkat çekti.

Bu rakam oldukça yüksek gibi görünmekle birlikte, Nokia’ya yılın her üç çeyreğinde yapılacak bir ödeme miktarı değil bu. Nokia bu parayla ne yapacağına dair henüz bir açıklama yapmadı.

Dava, geçtiğimiz yıl başlamıştı. Nokia ilk olarak Apple’ı, firmanın ve aynı zamanda NSN ve Alcatel-Lucent’ten kaynaklanan patent haklarının Apple tarafından ihlal edildiği suçlamasında bulunmuştu (NSN ve Alcatel-Lucent Nokia’ya ait firmalar olmakla birlikte firma, her iki firmanın patent haklarına da sahip).

Nokia’nın iddiasına göre Apple iPhone 3GS’nin çıkışından bu yana Nokia’nın patent haklarının bir kısmını kullanmakta ısrar ediyor. Söz konusu patent hakları yazılım, video kodlama, çipsetler, ekran, Ara Yüz ve anten gibi bileşenlerle ilgili.

Apple’ın Withings’in (Nokia’nın bir departmanı) ürünlerini mağazalarından kaldırmasıyla başlayan kavganın ilk aşamada şiddetli olduğu düşünülüyordu. Fakat daha sonra firmaların hızla anlaşma zeminine ulaşmalarıyla birlikte Withings’in ürünleri tekrar Apple mağazalarında satılmaya başlandı.

Apple ve Nokia sıradan bir lisans anlaşması imzalamak yerine bir adım daha öteye giderek teknolojiler, araştırma ve geliştirme konularında iş birliğine gitmek istiyorlar. Bir başka deyişle Apple dijital sağlık, optik ağ ve IP routing ile ilgili konularda Nokia’ya ödeme yapıyor.

Nokia’nın gelecek 3 aylık kazanç açıklamasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Zira bu esnada Apple’dan bu anlaşma dahilinde ne kadar aldığının tahminini yapabileceğiz. Öyle ya da böyle kesin olan bir şey var ki o da Nokia’nın aldığı 2 milyar dolarlık tazminat ödemesinden ötürü oldukça mutlu olduğu.