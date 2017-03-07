Nokia Bu Sene İki Snapdragon 835'li Telefon Tanıtacak!

Nokia, sektöre ortalığı karıştırmaya, zirveyi zorlamaya geliyor.

Uzun bir aranın ardından yenilenmiş bir bünye ile mobil cihaz dünyasına dönen Nokia, geçtiğimiz günlerde Barselona'da düzenlenen MWC 2017'nin de en dikkat çeken firmalarından biri olmuştu. Geride bıraktığımız yılın sonlarına doğru Nokia 6 modeli ile karşımıza çıkan Finlandiyalı firma, MWC'de de 4 yeni cihazını tanıtmıştı. Bu cihazlardan biri ise, yenilenmiş 3310'du.

Tabi yeni 3310 çoğumuz için büyük bir hayal kırıklığı oldu dersek yanlış olmaz. Ayrıca MWC'de tanıtılan diğer Nokia telefonlarının da giriş ve orta seviyede cihazlar olduğunu söyleyebiliriz. Fakat Nokia, henüz son sözünü söylemiş değil.

Biz MWC 2017'de Nokia'nın amiral gemisi cihazı Nokia 8'i de görmeyi bekliyorduk fakat bu beklentimiz boşa çıkmıştı. Yine de Nokia 8 henüz kendini göstermiş değil ve Nokia, bu cihazı konusunda oldukça iddialı. Aslında cihazın barındıracağı beklenen özelliklere baktığımızda Nokia'ya hak vermemek elde değil. Zira Nokia 8'de en fazla ön plana çıkan şeylerden biri, Qualcomm'un yeni çipseti Snapdragon 835'in olacağı gerçeği. Fakat bu özellikteki tek Nokia cihazı, Nokia 8 olmayacak.

Çin merkezli sızan bilgilere göre Nokia bu yıl, Snapdragon 835 barındıran iki üst seviye cihaz ile karşımıza çıkacak. Şu an için bu telefonlara dair bildiğimiz tek şey bu. Bi de her iki cihazda da çift arka kamera olması gündemde. Fakat şunu belirtmek lazım; eğer Nokia'dan böyle bir hamle gelirse sektörde taşlar yerinde oynayabilir.