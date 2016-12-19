Nokia’nın Efsane Özelliklerle Bezenmiş Harika Telefonu: C1

Nokia’nın efsane özellikler ile bezeyeceği canavarı Nokia C1’in görselleri ve teknik özellikleri ortaya çıktı!

Uzunca bir aradan sonra piyasaya resmen 2017 yılında geri dönüş yapacak olan Nokia için şimdiye kadar ilk aşamada orta ve alt seviye telefonlar ile geleceğine dair detaylar ortaya çıkmıştı. Hal böyle olunca Nokia gibi efsane bir firmadan üst seviye telefon bekleyenler üzülürken, Nokia’nın bombası sonunda ortaya çıktı.

Nokia C1 model adını alacak olan telefon, tasarımsal olarak Nokia’nın klasik tasarım anlayışına sadık, ancak daha şık bir cihaz olarak dikkat çekiyor. Özellikler bakımından ise net olarak harika bir cihaz olacak olan Nokia C1, çift arka kamera ile gelecek.

Teknik özellikler olarak 5 inç Full HD ekran, Qualcomm Snapdragon 830 ile bezenecek olan C1’de 4GB RAM, 32GB/64GB ve 128GB depolama seçenekleri bulunacak. Android 7.1 Nougat ile kutudan çıkacak efsane, Xenon flaş ve ayrıca üç tonlu led flaş ile gece çekimlerini aydıklık kadar iyi çekecek.

Arka tarafında bulunacak çift kamerasında 12MP + 16MP şeklinde bir sensör kombinasyonu bulunacak Nokia C1, ön tarafta ise 5MP çözünürlüğünde bir kamera barındıracak. USB Type-C bağlantı portuna rağmen 3.5mm jack girişini de sunacak olan cihaz, eğer RAM miktarını 6GB seviyesine ve ekranı da 2K oranına çıkarırsa 2017’nin en iyilerinden biri olabilir gibi görünüyor.

Son olarak batarya konusunda 3.210mAh bataryanın tercih edileceği telefonda, bu noktada düşük sayılabilecek batarya miktarı muhtemelen telefonun inceliği için feragat edilmiş olacak.

2017’nin ilk çeyreğinde duyurulması ve ikinci çeyreğinde satışa çıkması beklenen telefonu, gerçekten merakla ve heyecanla bekliyoruz.