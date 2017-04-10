Nokia 'Gidişim Kötüydü Fakat Dönüşüm Muhteşem Olacak' Diyor

Nokia yetkilisinden tüm sektöre beklentilere yönelik tokat gibi cevap geldi. Şirket, piyasaya bomba gibi döneceğinin sinyallerini bir kez daha vermiş oldu.

Nokia’nın sahibi HMD Global, belki de son birkaç aydır en çok bu soruyla yüz yüze kalıyor: Ne olacak ya da nasıl olacak da Nokia eski ihtişamlı ve rakipsiz günlerine geri dönecek?

Basitlik, kullanım kolaylığı ve kalite kelimeleri bir zamanlar Nokia’nın yanında duymaya alıştığımız kelimelerdi. Çünkü şirket hem ürün hem de hizmet açısından bu kelimeleri aynı anda karşılamayı çok iyi biliyordu. Gün geldi telefonun tanımı değişerek akıllı telefon oldu. Nokia belki de bu değişim sırasında hiç beklemediğimiz bir şekilde ortalıktan öyle bir kayboldu ki hiçbirimiz bir daha Apple ya da Samsung gibi devlerin karşısında duramayacağına kesin gözüyle bakıyorduk. Ancak öyle bir döndü ki bize eski sinema filmlerindeki şu sözü söylemiş de gidişinin mağrurluğundan biz duymamışız gibi hissettik: Gidişim kötü fakat dönüşüm muhteşem olacak!

Finli firma son 10 yılda çok zor zamanlar geçmesine rağmen, HMD Global’in gerçekleştirdiği son Android rekabeti şüphesiz dünya genelinde markanın hayranlarını memnun etti. Microsoft ile her iki firma için de krizle sonlanan bir ortaklık ve onlarca kötü cihaz tüketicilerin kalbini kazanamamıştı.

Bildiğiniz gibi HMD Global, önümüzdeki 10 yıl boyunca Nokia markalı cep telefonlarını üretme ve satma haklarını tekrar elde etti ve şirketten üst düzey bir yetkiliye göre yeni Android destekli Nokia akıllı cep telefonları için parlak bir gelecek var.

HMD Global'in Ortadoğu ve Kuzey Afrika Başkan Yardımcısı Per Ekman, son telefonların tüketicilerin eski Nokia ürünlerinde sevdikleri yönleri ve aynı imajı koruyacağına dair sözler sarfetti. Aynı zamanda Google ile yeni bir stratejik ortaklığın şirketi eski ihtişamına geri döndüreceği umudunu taşıyor. Bu açıklama, şu an sektörün lideri olan Apple ve Samsung’a bir mesaj gibi duruyor.

Ekman açıklamalarına şöyle devam ediyor:

“Piyasadaki akıllı telefonların çoğunu Android işletim sistemine sahip olmaması durumu, aslında seçenekleri çoğaltsa da kaliteyi düşürüyor. Tüketiciler işletim sistemlerinin en yeni sürümüne sahip olma hakkına sahiptir ve en son sürümü ve yamaları Google'dan edinir edinmez biz de tüketicilerimiz için bir mücadeleye daha gireceğiz. Biz ve Google, doğru marka girdileri koymak için ortaklaşa Nokia markasını geliştirerek yükselteceğiz. Google Asistan dahil olmak üzere telefonlar en son yazılım teknolojilerini kullanacaklar.”

HMD, Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6'nın mümkün olan en temiz, değiştirilmemiş Android sürümünü çalıştıracağını vurgulamaya çok hevesli. Bu, resmi olarak şirketin aylık güvenlik güncellemeleri ve Google'ın en son yazılım özelliklerinin hepsiyle birlikte Android 7.1 Nugat’ın yeni cihazların hepsinde kullanılıyor. Orta sınıf telefonlar olmasına rağmen Google ile yapılan anlaşma gereği Nokia tüketicisini eski günlerdeki gibi önemsemeye devam edebilir. Şu an tüm Android ekosisteminde Nougat’ın son sürümünü kullanabilen çok az telefon var. Hatta bu %1’e tekabül ederken, piyasaya yeni çıkarılan cihazların bu şekilde gelmesi ise yüzleri güldürüyor.

Ekman'a göre HMD'nin bu yılki Ocak ayı satış performansı umut vermenin de ötesinde. Çin'de Nokia 6 piyasaya sunulmuş ve satış rakamları sevindirmişti. Doğu Asya ülkesinin "en zorlu pazar" olarak etiketlenmesi her 23 saniyede bir yeni akıllı telefonun satılması, dile kolay.



Sektörün uzmanları ise Nokia’nın küresel bir fırlama yapacağı konusunda firma ile hemfikir. Yeni telefonlar ise Mayıs sonu veya Haziran başında dünya genelinde satışta olacak.