Nokia Çelişki İçinde: Carl Zeiss Lenslere Kapılar Kapanmadı

Geçtiğimiz günlerde Nokia'nın artık Carl Zeiss kamera teknolojilerinden faydalanmayacağını duyurmuştuk. Ne var ki Finlandiyalı devin kafası epey karışık gibi gözüküyor.

HMD Global geçtiğimiz günlerde yeni Nokia marka akıllı telefon ailesini duyurdu. Ancak ufak bir detay var: Söz konusu ailede gerçek bir amiral gemisi telefon bulunmuyor.

İddialara göre bu açık yakın zamanda doldurulacak ve yeni amiral gemisi akıllı telefon resmen tanıtılacak. Nokia geçtiğimiz günlerde bazı soruları yanıtlamak için Twitter'ın nimetlerinden faydalandı. Çoğu soru, Nokia'nın Carl Zeiss mercek kullanıp kullanmayacağı yönündeydi.

Geçen günlerde sizinle paylaştığımız gibi Nokia, bu konuda oldukça açıktı ve Carl Zeiss teknolojisinden faydalanmayacağını belirtti. Tam da bu noktada işler karışıyor: HMD Global'den bazı kaynaklar, yanlış anlaşılma yaşandığını ve bu uygulamanın 3,5 ve 6 serisiyle ilgili olduğunu vurguluyor. Kısacası HMD, "amiral gemisi akıllı telefonlarında" Carl Zeiss kamera teknolojisinden faydalanabilir. Elbette bu kesin değil ama Nokia'nın Carl Zeiss'a kapıları kapatmadığı açık.