Nokia'dan Devasa Ekranlı ve Snapdragon 835'li Üst Seviye Tablet Geliyor!

Herkes Nokia’dan telefon beklerken GFXBench’te büyük ekranlı üst seviye bir Nokia tablet göründü.

HMD Global, büyük bir merakla beklenen Android işletim sistemli ilk Nokia markalı akıllı telefon olan Nokia 6’yı geçtiğimiz günlerde satışa çıkardı. Bununla beraber birkaç farklı telefon söylentileri de etrafta dolaşıyor ve yeni Nokia telefonların MWC 2017’de tanıtılması bekleniyor. Ancak herkesin gözü kulağı Nokia’nın yeni telefonlarındayken Nokia markalı bir tablet ortaya çıktı.

Bu Nokia tablet, benchmark uygulaması olan GFXBench’te göründü. Söz konusu tablet, özelliklerine bakılırsa üst segmentte yer alacak. Tabletin ortaya çıkan tüm özellikleri şu şekilde:

18,4 İnç 1440p Ekran

Qualcomm Snapdragon 835 İşlemci

4 GB RAM

64 GB Dahili Depolama Alanı

12 MP Arka Kamera (LED Flaşlı)

12 MP Ön Kamera

Android Nougat İşletim Sistemi

Bu üst seviye Nokia tabletin son derece tatmin edici özelliklere sahip ve özellikle bir tablete göre oldukça büyük sayılabilecek ekranıyla dikkat çekiyor. Cihazın MWC 2017’de duyurulup duyurulmayacağına dair bir bilgi yok, ancak HMD Global’in birkaç telefonun yanında bir de tablet tanıtması hiç de sürpriz olmaz.