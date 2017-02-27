Nokia’dan Duygulandıran Nokia 3310 Tanıtım Videosu!

Dün akşam saatlerinde yeni nesil Nokia 3310’un duyurusunu gerçekleştiren Nokia, bir de giriş kısmıyla herkesi duygulandıran bir reklam videosu yayınladı.

Nokia, dün akşam saatlerinde beklediğimiz duyuruyu gerçekleştirmişti: Nokia 3310, 17 yıl aradan sonra yenilenmiş olarak tekrar piyasada olacak. Eskisine oranla bu sefer daha ince yapılı ve modern görünen Nokia 3310’nın özellikleri de nispeten daha üst seviye olacak. Avrupa fiyatı 49 euro olan, ülkemizde de muhtemelen 300-400 TL arası bir fiyatla satışa sunulacak olan Nokia 3310’un tanıtım videosu ise herkesi duygulandıracak türden bir giriş kısmıyla yayına alındı.

Girişi ‘Hello’ (merhaba) yazısıyla ve Nokia’nın kulaklarımıza kazınmış, meşhur zil sesiyle yapılan Nokia 3310’un videosunda, cihazın her bir özelliğinden tek tek bahsedilmeye çalışılmış. Sonlarına doğru Snake (Yılan) oyununun yenilenmiş versiyonuna ait görüntülerin de yer aldığı video, şu an YouTube’un Trend Videolar listesinde 38. sırada yer alıyor.

Söz konusu videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.