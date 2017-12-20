Nokia'dan Yılbaşı İçin Kalpleri Isıtan Reklam Filmi! (Video)

Nokia, yeni yıl yaklaşırken kalpleri ısıtan bir reklam filmi ile tüketicilerin dikkatini çekmeyi hedefliyor.

Akıllı telefon reklamı denince aklınıza ne gelir? Spot ışıkları altında parlayan bir telefon, saymakla bitmeyen teknik özellikler ve kullanıcıların hiçbir zaman çekemediği kadar kaliteli fotoğraflar.

Nokia ise yılbaşı için hazırladığı yeni televizyon reklam filmi ile kalpleri ısıtmayı başarıyor. Reklam, kullanıcılara yılbaşında aileleri ile birlikte vakit geçirmelerini ve sevdiklerine ‘kendilerini’ hediye etmelerini öneriyor.

Reklam filmi Nokia telefonları ile mesajlaşan ve konuşan bir anne ve üniversitede okuyan oğlu arasında geçiyor. Genç adam, yılbaşı tatilinde annesine sürpriz yaparak evine gidiyor ve duygusal anlar yaşanıyor.

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