Nokia E71'in Yeni Versiyonu Geliyor!

Eski günlerinin popülerliğini, satışa çıkardığı retro telefonlarla yakalamaya çalışan Nokia'nın bir başka eski telefonu daha piyasaya çıkıyor.

Bir dönemler cep telefonu üretiminin en önemli isimleri arasında olan Nokia firması, özellikle de Apple’ın piyasaya çıkmasıyla büyük bir düşüşe geçti. Hatta bu dönemde hemen hemen hiç telefon üretimi yapmayan teknoloji devi, son dönemlerde kurtuluşu eski telefonlarını günümüz teknolojisine uyarlamakta arıyor.

Şirketin Nokia 3310 ile başlattığı efsaneleşen modelleri yenileme stratejisinin yeni ve en son üyesi ise 2008 yılında satışa sunduğu Nokia E71 oldu.

Gelen haberlere göre 3.5 inç büyüklüğünde 480p çözünürlük sunan bir ekrana 480×480 piksel QWERTY klavye ile gelecek olan telefonda Snapdragon 230 ya da Snapdragon 235 yonga seti eşlik edecek. 1 GB kapasitesindeki RAM belleği ve grafik birimi olarak Adreno 304 yer alırken, dahili depolama alanı ise 8 GB kapasitesinde olacak.

Farklı pazarlarda tek veya çift SIM seçenekleriyla satışa sunulması beklenilen telefonun, işletim sistemi ise belirsizliğini koruyor.