Nokia Geri Dönüyor: Amiral Gemisi Nokia 8 Tanıtıldı!

Nokia'nın merakla beklenen yeni amiral gemisi modeli tanıtıldı. Multimedya özelliklerine dikkat çekilen telefon hakkında bilgiler geliyor.

Telefon dünyasının lideri Nokia, akıllı telefonların devreye girip onu yerinden etmesi yüzünden piyasadan çekilmiş, hatta marka haklarını devretmişti. Geçen seneden itibaren yeni Android telefonlarla (Nokia 3, 5 ve 6) piyasaya giriş yaparak tepkileri ölçen HMD, yeni amiral gemisiyle ortalığı sallamaya geliyor.

Nokia'nın amiral gemisi bu yılın trendi haline gelen ve kullanıcıların talep ettiği çerçevesiz bir ekrana yönelmese de her üst seviye modelde olduğu gibi kendini rakiplerinden ayrıştıracak özellikler taşıyor. "Hayatı belgelemek için en iyi cihaz" olarak tanımlanan Nokia 8, kamera teknolojisine olabildiğince yüklenmiş durumda.

Arka tarafa dikey konumda yerleştirilmiş Zeiss logosunu taşıyan çift kamera kurulumlu Nokia 8, bu kuruluma bir kaç ilginç özellik ekliyor. "Bothie" adı verilen bir efekt ekleyen Nokia, kamera arayüzünü fazla kişiselleştirmese de özellik bakımından kimseye hayal kırıklığı yaşatmıyor.

Teknik donanım olarak beklediğimiz gibi amiral gemisine yaraşır şekilde Qualcomm Snapdragon 835 ve 4 GB RAM ile gelen Nokia 8, 64 GB dahili depolama içeriyor. Ekran olarak 5,3 inçlik 2560x1440 çözünürlükte ekran kullanılan modelde LCD ekran bulunuyor. OLED panel severler için üzücü olan bu duruma Nokia tarafından bir çözüm bulunmuş. Ekranın bir bölümünü düşük güç ile aydınlatacak Nokia 8, bu sayede Samsung ve LG'nin her zaman açık ekran özelliklerinden geri düşmeyecek.

Fiyat kısmında Nokia'dan uygun fiyatlı bir amiral gemisi bekliyorduk ancak durum malesef böyle olmadı. 705 dolarlık etiketle tanıtılan Nokia'nın amiral gemisi ülkemize diğer üst sınıf modeller gibi 3 bin TL'nin üzerinde bir etiketle giriş yapacaktır. Nokia 3310 ile gördüğümüz üzere HMD ülkemize özel bir zam yapmayı bile düşünebilir.