Nokia, Güncelleme Hızıyla Google'ı Solladı Geçti

Nokia'nın uzun bir aradan sonra çıkardığı ilk modellerden olan Nokia 6, Temmuz güvenlik paketini Google cihazlarından önce aldı.

Nokia'nın Microsoft ile uzun anlaşması sonrasında çıkardığı ilk telefonlardan olan Nokia 6, Temmuz ayı güvenlik güncellemesini daha Google, Android Forumu'nda paylaşmadan aldı.

Nokia 6, firmadan uzun bir aradan sonra gelen ilk model olduğu için dünya çapında büyük ilgi uyandırmıştı. Nokia 6 modelleriyle Nokia'nın daha büyük çıkışlara hazırlık yaptığını tahmin ediyorduk ve sanıyoruz ki bu düşüncemizde haklıyız. Android işletim sistemine her ay gelen güvenlik güncelleştirmeleri, ayın 1'inde ortaya çıkar, 5'inde ise Android Geliştiricileri Forumu'nda Google tarafından paylaşılır ve ardından ilk olarak Google destekli cihazlara (Nexus, Pixel) gelirdi. Bu düzeni bozan Nokia, Hong Kong'da Nokia 6 modeline ayın 4'ünde bu güncellemeyi yayınladı. Bu tarihte bahsettiğimiz gibi daha foruma eklenmemiş güncelleme, Google cihazlarına doğal olarak ulaşmamış oluyor.

Umuyoruz ki Nokia bunu bir gelenek haline getirerek tüm modellerine uygular. Bu sayede Android'in güncellemeler alanındaki kötü talihi de ortadan kalkmış olur.