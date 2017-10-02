Nokia, Güncelleme Konusunda Rakiplerine Kök Söktürecek!

Nokia geçtiğimiz aylarda, yeni Android modelleri ile efsane bir geri dönüş yapmıştı. En ucuz fiyatlı giriş seviyesi Nokia 3 modeli dahil bütün Android Nokia modelleri Android P sürümünü kullanabilecek.

Nokia yetkilileri, Filipinler'de gerçekleşen bir lansmanın ardından kullanıcıları memnun edici bazı açıklamalarda bulundu. "Yıl içerisinde tanıtılan en düşük modelden en yüksek modele kadar bütün Nokia telefonlar Android P güncellemesi alacak." açıklaması, akıllarda yeni Android sürümünün yakında duyurulması beklentilerini başlattı. Yeni Android sürümünün 2018 yılının ikinci çeyreğinde tanıtılması muhtemel, çünkü Google her sene Mayıs ayında I/O isimli bir etkinlik gerçekleştiriyor. Google bu etkinlikte Android P sürümünü duyarabilir.

HMD Global yetkilisi Shannon Mead, Nokia 8, Nokia 6, Nokia 5 ve Nokia 3 modellerinin Android P güncellemesini alacağını ayrıca en az iki yıl boyunca güncelleme desteği verileceğini açıkladı. Arayüz tasarımında saf Android ile karşımıza çıkan Nokia, kullanıcıların gönlünü feth etmeye şimdiden başladı bile. Şirket, bu hamlesiyle diğer akıllı telefon üreticilerini zor durumda bırakacak gibi görünüyor.

Uluslararası pazarda yerini tekrardan oluşturmak isteyen Nokia, bundan sonra da kullanıcıları memnun edecek politikalar izlemeye devam edecek gibi görünüyor.