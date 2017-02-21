Nokia’ın Amiral Gemisi Nokia 8’in Satış Fiyatı Belli Oldu!

Nokia’nın yeni Android telefonu Nokia 8’in satışa sunulacağı fiyat, JD.com’un sitesinde ortaya çıktı.

Nokia’nın muhtemelen MWC 2017 etkinliğinden sonra tanıtacağı Nokia 8 modeli, muhtemelen şirketin bu yıl ki en güçlü amiral gemilerinden bir tanesi olacak. 24 MP arka kamera, Snapdragon 835 işlemci, 6 GB RAM gibi standartların üzerinde özelliklerinin olmasını beklediğimiz cihazın fiyatı, Çin’in en büyük online alışveriş şirketlerinden JD.com’un sitesinde ortaya çıktı.

3188 Yuan (463 dolar, bu da 1.700 TL’ye denk geliyor. Tabii vergiler hariç) fiyat biçilen cihazın sitedeki fotoğraflarının ise konsept olduğu düşünülüyor. Hatta Nokia 8’in konsept görüntülerini paylaştığımız haberimizdeki görsellerle de benzerlik gösteriyor.

Nokia 8’in sahip olacağı muhtemel özelliklerden bahsetmiştik. Onlara ek olarak cihazın 256 GB’a kadar yükseltilebilen 64 ve 128 GB dahili hafıza versiyonlarının olacağı söyleniyor.

HMD Global’in önümüzdeki Pazar günü Barcelona’da düzenlenecek MWC 2017’deki yerini yerel saatle 16.30’da alması bekleniyor. Etkinlikte Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6’nın yanı sıra 3310’un geliştirilmiş yeni versiyonunun da tanıtılması bekleniyor.