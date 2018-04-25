Nokia’nın bu cuma günü duyuracağı çentikli ekrana sahip telefonu Nokia X6’nın beklenen özelliklerini sizler için derledik.

Nokia cihazlarını üreten HMD Global, 27 Nisan’da Nokia X serisine ait en az iki yeni akıllı telefon tanıtacak. Günümüz tasarım kalitesine uygun olacak yeni telefonların özellikleri kısa süre önce sızdırıldığı için bilinmesi gereken pek bir şey şok, ancak fiyat ve çıkış tarihini öğrenmek açısından cuma gününü beklememiz gerekecek.

En son sızıntılara göre Nokia X6 adı altında iPhone benzeri çentikli bir ekrana sahip telefonun duyurulması bekleniyor. Arka tasarımda Nokia 7 Plus’la benzerlik gösteren telefonun çift arka kameraya sahip olacağı konuşuluyor. Weibo’da ortaya çıkan sızıntılara göre Nokia X6’nın Full HD+ (1080 x 2280) çözünürlüğe sahip 5.8 inçlik bir ekranı bulunacak. Neredeyse çerçevesiz bir ekranla gelen telefonun en altında çok küçük bir Nokia logosu yer alıyor.

Telefonun arkasında orta kısma yerleştirilmiş bir çift kamera ve bu çift kameranın altında sırasıyla LED flaş ve parmak izi okuyucu bulunuyor. Telefonun donanımsal özelliklerine baktığımızda ise Qualcomm Snapdragon 635 ve MediaTek P60 şeklinde iki farklı yonga setiyle çıkış yapacağını görüyoruz. 4GB ve 6GB şeklinde iki farklı RAM seçeneğiyle çıkması beklenen akıllı telefonun, arkasında Carl Zeiss lensli 12 megapiksellik çift kamera bulunacak.

Fiyatlandırma konusunda hala net bir açıklama yok, ancak ortalama 250-300 dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyor. Android 8.1 ile çalışacak akıllı telefona ait tüm resmi özellikler bu cuma günü açıklanacak. Telefonun ülkemizde satışa sunulma durumunda 1500 TL civarında bir fiyat etiketine sahip olacağını öngörebiliriz.