Nokia'nın 3 Yeni Telefonuna Ait Özellikler Ortaya Çıktı!

Nokia'nın önümüzdeki aylarda çıkarmaya hazırladığı telefonlar heyecan yaratmaya devam ediyor. Geekbench'te 3 yeni Nokia cihazının özellikleri ortaya çıktı.

Yakın zamanda üç yeni Nokia cihazı, Qualcomm’un en yeni yonga setleri ile birlikte Geekbench’in veri tabanındaki yerini aldı. Listeler, Nokia’dan bahsetmese de yakın zamanda kıyaslanan HMD Global telefonlarının kod adı olan “Hearth” kelimesini içeriyorlardı. Hem Nokia 3 hem de Nokia 5, benzer kod adlarına sahip çevrimiçi benchmark testlerinde göründü. Geekbench’in listeleri sayesinde HMD Global’in yeni telefon hazırlığında olduğu açıkça görülüyor.

3 cihazın en güçlüsü, 2.45 GHz’lik maksimum hızda çalışan sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835’ten güç alıyor. Aynı zamanda 4GB RAM sunan telefon, söylentilere göre Nokia 8 veya Nokia 9 olarak pazarlanacak. Amiral gemisi olması beklenen telefonun, Nokia’nın “piyasada ben de varım” dediği telefon olması bekleniyor.

Son zamanlarda ortaya çıkan bir başka Nokia cihazı Snapdragon 626 veya sekiz çekirdekli 2.21 GHz maksimum hızda çalışan Snapdragon 630 olduğu yönünde. Bu telefonda 3 GB RAM bulunması bekleniyor.

Nokia’nın son telefonu ise 1.84 GHz hızında çalışan dört çekirdekli Snapdragon 660’dan güç alıyor. Telefonda 2GB RAM bulunurken, biraz daha fiyat/performans telefonlarına katılacakmış gibi duruyor.

Nokia’nın telefonlarını 2017’nin ikinci yarısında duyurması bekleniyor.