4000 mAh Bataryalı Yeni Nokia 2 Ortaya Çıktı!

HMD Global, batarya canavarı yeni bir Nokia akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan belgelere göre Nokia 2 isimli cihazın tam 4000 mAh bataryası olacak.

HMD Global, yeni amiral gemisi Nokia 8'i tanıttıktan hemen sonra yıl içinde başka akıllı telefonlar tanıtmayı planladıklarını açıklamıştı. FCC(ABD Federal İletişim Komisyonu) tarafından paylaşılan bazı belgeler, HMD’nin bir sonraki tanıtacağı cihazın bir amiral gemisi olmasa da bir batarya canavarı olacağını ortaya çıkardı.

Nokia 2 ismiyle piyasaya sürülecek cihaz, Nokia’nın bugüne kadar bir Android telefonda kullandığı en büyük bataryaya sahip olacak. FCC’nin belgelerine göre Nokia 2’de tam 4000mAh batarya bulunacak. İddialara göre cihaz, HD çözünürlükte 5 inçlik bir ekrana sahip olacak ve gücünü Qualcomm Snapdragon 212 işlemcisinden alacak.

Böyle nispeten güçsüz donanıma sahip bir telefon 4000mAh batarya ile kullanıcılara sunulursa, muhtemelen 2 günlük bir şarj ömrü olacaktır. Özellikle telefonlarda sadece basit uygulamalar kullanan büyüklerimiz için Nokia 2, son derece cazip bir seçenek olabilir.

Nokia 2’nin ne zaman tanıtılacağı, nerede satışa sunulacağı ya da ne kadara satılacağı ile ilgili henüz bir bilgi yok. Fakat cihazın, beklenen donanım özellikleri ile ülkemizde 900 TL’ye satılan Nokia 3’ten daha uygun fiyatlı olacağını söyleyebiliriz.