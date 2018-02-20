Amiral Gemisi Nokia 8 Pro’dan Yeni Sızıntı!

Gelecek hafta başlayacak MWC 2018 etkilinliğinde Nokia’dan amiral gemisi cihazlar görmeye hazırlanıyoruz. Nokia 8 Pro ismiyle tanıtılması beklenen 4 kameralı cihaz için yeni bir çizim sızdırıldı.

Nokia, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen MWC 2017’de adeta küllerinden doğmuş ve Android ile birlikte tekrar pazara giriş yapmıştı. Ancak şirketin dev rakiplerle yüzleşebilmesi için güce ve daha iddialı cihazlar üretmeye ihtiyacı vardı. Aradan geçen bir yılın ardından WMC’nin 2018 ayağına artık çok yakınız. Nokia’dan beklenen amiral gemisi rekabetine yakışır cihazlara artık sayılı zamanlar kaldı.

Adıyla uzun zamandır tartışılan söz konusu amiral gemisi cihaz, Nokia 9 ya da Nokia 8 (2018) ismiyle anılmayacak. Nokia 10 ismi hala gündemde olsa da yapılan sızıntılar, cihazın Nokia 8 Pro adıyla görücüğe çıkacağını gösteriyor. Cihazın Snapdragon 845 işlemcisiyle birlikte geleceği ve artık bir trend haline gelen 18:9’luk ekran oranını kullanacağı söyleniyor.

Yeni Nokia’nın öne çıkacağı konu döner sisteme sahip 5 lensli kamerası olacak:

Mobil fotoğrafçılıkta devrim yaratacak bir teknlojiye ya da çözüme ihtiyaç var. Mobil cihaz kameraları alan darlığında dolayı faklı odak uzaklıkları için ekstra donanımlara ihtiyaç duyuyorlar. Nokia ise kod adı “Sirocco” olan Nokia 8 Pro ile çözüyor.

Temel olaral Nokia 8’deki çift kamera donanımı olan 13 MP (RGB) + 13 MP (tek renk) kombinasyonunun üzerine daire şeklinde döner bir kızağa oturtulmuş 4 farklı lensten söz ediyoruz. Bu sistem farklı odak uzaklıkları için çift kamera kullanımı en verimli düzeye çekebilir. Aynı zamanda ekstra donanıma ihtiyaç kalmayabilir. Cihazın ana kamerası olan renkli RGB lensi ile toplamda 5 lensli bir hibrit sistem elde edilmiş oluyor. Üstelik söz konusu lens sistemi firmanın daha önceki efsanevi cihazlarında ortaklık kurduğu Carl Zeiss adını taşıyacak.

Bu verilerin hepsi sızıntılara, firma tarafından alındığı söylenen patentlere ve söylentilere dayanıyor. Ancak 25 Şubat’ta başlayacak olan MWC 2018 etkinliğinde kurulacak Nokia standında en net cevapları alacağız gibi görünüyor.