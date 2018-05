HMD Tarafından Nokia 2.1, 3.1 ve 5.1 Modelleri Duyuruldu

Nokia'nın alt markası olan HMD Global tarafından duyurulan 2.1, 3.1 ve 5.1 modellerinin teknik özellikleri belli oldu.

Geçtiğimiz aylarda Nokia'nın alt markası HMD Global'in Android One ve Android Go sistemlerine sahip akıllı telefonlar üreteceğini duyurmuştuk. Bugün ise HMD Global tarafından Nokia 5.1, Nokia 3.1 ve Nokia 2.1 olmak üzere 3 adet akıllı telefonun yakında kullanıcılara sunulacağı belirtildi. Gelin Android One ve Android Go ile en güncel Android deneyimini sunma iddiasındaki telefonlara yakından bir göz atalım.

Nokia 5.1

3 telefon arasından en yüksek teknik özelliklere ve fiyata sahip olan model Nokia 5.1'le başlayalım. Nokia 5.1 için Bakır, Temperli Mavi ve Siyah renk seçenekleri sunulması beklenmekte. Bu yılın Temmuz ayı içerisinde satışa çıkacak olan telefonun en düşük versiyonunun 218 dolar olması bekleniyor. 260 dolara kadar çıkacağı konuşulan Nokia 5.1'in teknik özelliklerini ise görselin altındaki ilgili haberimizden inceleyebilirsiniz.

Nokia 3.1

Nokia'nın çıkardığı en uygun cihazlardan biri olması beklenen 3.1 modeli, nispeten daha düşük özelliklere sahip. 3 farklı çift ton renk seçeneği ile kullanıcıların karşısına çıkacak olan telefon, oldukça çeşitli renk seçeneği sunmakta. Mavi/Bakır, Siyah/Krom ve Beyaz/Demir renk seçeneklerine sahip ürün, bu yılın Haziran ayı içerisinde 160 dolardan başlayan fiyatlarla piyasadaki yerini alacak.

5.2 inç 18:9 oranlı HD+ ekrana sahip olacak telefon Gorilla Glass koruması ile kutudan çıkacak. 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama ile 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama seçenekleri sunan cihazın 13 Megapiksellik bir arka kamerası ve 8 Megapiksel gücünde bir ön kamerası bulunuyor. İşlemci kısmında 8 çekirdekli MediaTek 6750 kullanan cihaz, Nokia 3 ile kıyaslandığı takdirde yüzde 50 daha fazla performans sunmakta.

Nokia 2.1

3 telefonun arasında en düşük fiyatlı ve batarya konusunda en iddialı model olan Nokia 2.1, 4,000 mAh batarya ile kutusundan çıkacak. Ayrıca diğer modellere göre de daha hızlı sarj olacağı belirtildi. Nokia 2.1 modelinde ise yine çift ton renk seçeneği sunulmakta. Mavi/Bakır, Mavi/Gümüş ve Gri/Gümüş olmak üzere 3 farklı renk seçeneği bulunan telefonun fiyatının 115 dolar olması bekleniyor.

16:9 oranında bir ekrana sahip olacağı açıklanan Nokia 2.1 modeli 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama ile kullanıcıların beğenisine sunulacak. Depolama kısmında yetersiz kalsa da SD kart yardımıyla 128 GB'a kadar telefonun hafızasını arttırabilirsiniz. Telefonda 8 Megapiksellik bir arka kamera ve 5 Megapiksel gücünde bir ön kamera yer alacak.

HMD markası ve yeni modelleriyle ile Finlandiyalı şirket yeniden ayağa kalkıyor gibi gözükmekte. Şirket, fiyat ve performansı bir arada sunduğu bu modelleri ile orta segment telefonlara sahip olmak isteyen kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarabilir.