Nokia'nın Android Telefonları Mayıs Ayında Satışa Sunulacak

Yeniden doğan Nokia'nın Android temelli yeni akıllı telefonlarının çok yakın gelecekte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Mahşerin dördüncü atlısı ise 3310 olacak.

HMD Global, dedikodulara göre mahşetin dört atlısı Nokia 3, 5, 6 ve yeni 3310'u aynı anda piyasaya sürmeyi planlıyor. Eğer son söylentiler doğruysa cihazların satış tarihleri de belli oldu.

Haberler, Çinli Vtech web sitesinden geliyor ve site, Uzak Doğu'daki yerinde tahminleri ile tanınıyor. Site, MWC 2017'de tanıtılan Nokia 3310 ve üç Android destekli akıllı telefon da dahil olmak üzere Nisan ayı sonundan Mayıs başına kadar bir program öngörmüş. Öncelik Nokia 3 ve 3310'da, birkaç gün sonra Nokia 5 piyasaya sürülecek ve Nokia 6 ise zincirin son halkası olacak.

Geçtiğimiz ay, İngiltere'nin ünlü perakende mağazası Clove'un üç akıllı telefonu mayıs ayında ve Haziran başında satmaya başlayacağını açıklamıştı. HMD Global de , telefonları eş zamanlı olarak piyasaya sürmek istediğini duyurmuştu. Eş zamanlıdan kasıt aynı gün ve saatten ziyade bir haftayı aşmayacak bir periyot. Bu sırada Nokia 3310, 2G sorunları nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa sunulmayacak.