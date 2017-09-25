Batarya Canavarı Nokia 2 Kasım'da Geliyor!

Nokia'nın hakkında oldukça bilgi edindiğimiz giriş seviye akıllı telefonu Nokia 2, firmanın Facebook sayfasına göre Kasım ayında geliyor.

Nokia'nın sahibi HMD, ürün portfolyosunu orta seviyeden alt seviyeye doğru kaydırmaya başladı. 6, 5 ve 3'ün ardından yakında ortaya çıkarılacak Nokia 2, donanımsal olarak giriş seviyesi kullanıcılara hitap edecek ancak bataryasıyla herkesi şaşırtacak.

Nokia Myanmar'ın Facebook hesabından ortaya çıkan bilgiye göre Nokia 2 belirtilen ülkede Kasım ayı içerisinde satışa çıkarılacak. Bu bilgiden hareketle cihazın diğer ülkelerde daha önce ya da sonra çıkarılacağına dair bir akıl yürütme yapmamız mümkün değil ancak cihazın 2017 bitmeden ortaya çıkacağına kesin gözüyle bakabiliriz.

Cihaz, Nokia'nın diğer telefonlarının yolundan saparak kapasitif tuşları kaldırıyor ve Android yoluna giriyor. 4.7 inçlik ekrana sahip olacak olan cihaz ekran alanından biraz kaybedecek olsa da sanıyoruz ki cihazın boyutunun kompaktlığı bu dezavantajı nötrleyecektir.

Cihazı donanımsal olarak incelersek içinde yer alan Snapdragon 210, akıllı saatler için bile eskiden kullanılmış bir işlemci. Bunu neyseki kötü bir özellik olarak yansıtamayız çünkü işlemcinin düşük gücü sayesinde akıllı telefon sahip olduğu tam 4.000 mAh'lik bataryayla pil ömründe harikalar yaratacaktır. Bu batarya ömrü sayesinde bunu gözeten kullanıcılar ya da akıllı telefon kullanmaya yeni giriş yapanlar hatta yaşlılar için mükemmel bir tercih olarak Nokia 2 karşımıza çıkabilir.