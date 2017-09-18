Teknoloji YouTuber’ı Waqar Khan, bu zamana kadar elde ettiği tüm bilgilere dayanarak bir dizi görüntü oluşturdu. Buna göre Nokia 9, tam bir ‘amiral gemisi’ görüntüsüne sahip olacak.

Nokia cihazlarının üreticisi olan HMD Global, kurulduğu günden bu yana oldukça hızlı hareket ederek 4 üst seviye, 4 de ortalama diyebileceğimiz toplam 8 telefonun duyurusunu gerçekleştirmişti. Oldukça sıkı çalışan HMD’nin sürprizleri bu telefonlarla sınırlı kalacak değilmiş gibi görünüyor: Şirket Nokia 9’u da yakında duyurabilir.

Cihazla ilgili daha önce hazırladığımız haberler (1 ve 2) Nokia 9’la ilgili hem bizi hem de markanın fanlarını ciddi derecede heyecanlandırmış, doğrusunu söylemek gerekirse beklentilerimizi de yükseltmişti. Şu an için Nokia 9 ile ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil, fakat bazı söylentiler de duymuyor değiliz.

Şirkete yakın kaynaklardan olan Nokia Power User (bu arkadaşların geçmişte pek çok Nokia ve Lumia cihazlarla ilgili bilgileri doğru şekilde sızdırdığını belirtelim), Nokia 9’un arka kısmının nasıl olacağına dair bir görsel paylaştı. Yukarıdaki görselde Nokia 2 ve 9’un arka kısımlarını karşılaştırılmış. Görünüşe göre HMD, Nokia 9’a kablosuz şarj eklemek için cam kapaklar kullanacak. Ayrıca arka tarafında bir de parmak izi okuyucu bulunacak. Bunun sebebi ise şirketin tıpkı Note 8 ve iPhone X’da olduğu gibi ön tarafı komple OLED ekranla kaplamak istiyor olması.

13 MP’lik çift arka kamera ve yine 13 MP’lik ön kameranın olmasını beklediğimiz Nokia 9’da 6 / 8 GB RAM alternatifleri, 128 GB dahili hafıza + microSD desteği, suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak IP68 sertifikası ve yüksek ihtimalle de iris tarayıcının olması bekleniyor.

Son olarak teknoloji YouTuber’ı Waqar Khan, geçmişten günümüze elde edilen bilgilere dayanarak Nokia 9’un nasıl görüneceğine dair bazı çalışmalar yaptı. Elbette bunlar resmi değil, fakat yine de HMD’nin önümüzdeki amiral gemisinin nasıl görüneceğine dair fikir sahibi olmamızı sağlayabilir.