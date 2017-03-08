Nokia' nın Amiral Gemisi Haziran'da Satışa Sunulacak

Nokia küllerinden doğarak akıllı telefon piyasasına tekrar döndü. Firma söylentilere göre hayranlarının amiral gemisi beklentilerini daha fazla ertelemeyecek.

Tarihi geri dönüşüne tanık olduğumuz Nokia, MWC 2017’de elinden geleni ardına koymadan çalışarak bütün ilgiyi üzerine topladı ve diğer markaların standlarındaki kalabalıkları bile kendine çekmeyi başardı. Elbette bu başarısının ardında planladığı güçlü bir tanıtım kampanyası için ürettiği yeni 3310 da vardı. İtiraf etmek gerekirse, firma tam anlamıyla şov yaparak geri döndü.

Tanıttığı diğer cihazları bu ilgiden nasibini aldı ve şirket, stoklarını tekrar tekrar sıfırladı. Nokia 3, 5 ve 6, aynı zamanda firmanın önümüzdeki yıllarda üreteceği cihazlara yönelik fikirler de verdi.

HMD Global, Nokia için her şeyin daha yeni başladığını ve bu yıl içerisinde daha güzel haberlerle geleceklerini açıkladı. Firmanın henüz Snapdragon’un yeni işlemcisi 835’i kullanmak için bir anlaşması yer almıyor. Bu da gerçekten özel bir cihaz sunmak için neden beklediklerinin en net cevabı olsa gerek.

Çin medyasında çıkan haberlere göre Finlandiyalı şirket büyük merakla beklenen amiral gemi duyurusunu o kadar da geciktirmeyecek. Söylentilere göre Snapdragon 835’i kullanmak için bastıran firma, yeni cihazın iki farklı ekran ölçüsüne sahip modelini duyuracak. Aynı şekilde RAM kapasitesi açısından 4GB ve 6GB olarak seçenek sunulması bekleniyor. Cihazın kamerası, en az 23 MP’lik çözünürlüğe sahip olacak. Henüz çift mercekli bir kurulumla birlikte gelip gelmeyeceği belli olmasa da PureWiew teknolojisinin yeniden kullanılacağı kesinlik kazanmış gibi gözüküyor.

Fiyatlar için beklenen aralık ise 550-580 dolar civarında. Bu söylentiler ışığında önümüzdeki aylarda HMD Global’in ileri seviye bir Nokia tanıtmasını dört gözle bekliyoruz.