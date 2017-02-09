  • Nokia'nın Efsane N Serisi Telefonları Geri Dönebilir!

Nokia'nın Efsane N Serisi Telefonları Geri Dönebilir!
Nokia’nın yeni bir N serisi telefonu piyasaya süreceği, hatta bu telefonu MWC 2017’de tanıtabileceği söyleniyor. Ancak bu yeni N serisi telefonuyla ilgili olarak ortaya atılan bazı çelişkili iddialar şüphe uyandırıyor.

Nokia N serisine ait son telefon N9’du. Tabii, daha sonradan geliştiricilere özel olarak çıkartılan N950’yi saymazsak… Ancak son gelen haberler, bunların Nokia N serisine ait son telefonlar olmayacağına işaret ediyor. Çin’den gelen söylentilere göre HMD Global, Nokia’nın N serisini yeniden hayata döndürmeyi planlıyor. Üstelik N serisine ait yeni telefonun MWC 2017’de tanıtılma ihtimalinin olduğu söyleniyor.


Nokia N9

Ancak bu konuyla ilgili bazı çelişkili söylentiler de mevcut. Bu söylemler, yeni N serisi telefonun orta segmentte yer alacağını işaret ediyor; ancak N serisi bir amiral gemisi serisidir. Söylentilere göre yeni N serisi telefonda Qualcomm Snapdragon 6xx serisi bir işlemci kullanılacak, ki bu işlemci orta segmetteki telefonlarda kullanılıyor. Telefonla ilgili iddialar bu kadarla da sınırlı değil. Yeni N serisi telefonun 50 milyon üretim adedine ulaşması hedeflenen ilk telefon olacağı da söyleniyor. Konuyla ilgili eldeki tek kanıt ise üzerinde N serisinin logosu yer alan bir tanıtım materyali.

Bütün bu ortaya atılan iddialar oldukça şüpheli görünüyor. Ancak bu iddialar yanlış olsa da yeni bir N serisi telefonun piyasaya sürülmesinin önünde hiçbir engel yok. Zaten böyle bir durum varsa birkaç hafta sonra gerçekleşecek olan MWC 2017’de bununla ilgili bir açıklama yapılacaktır.

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Kaynak : http://news.softpedia.com/news/nokia-nseries-could-be-resurrected-new-mid-range-smartphone-to-be-unveiled-512788.shtml
Etiketler: nokia, Nokia N Serisi
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