Nokia’nın Heart (Kalp) Adında Yeni Bir Telefonu Ortaya Çıktı!

Nokia’nın kod adı Heart olan telefonu, bazı özellikleriyle birlikte Benchmark sonuçlarında ortaya çıktı.

Nokia’nın yeni Android cihazı Nokia 6, kısa süre önce Çin’de satışa çıkmış ve 1 dakika içinde tüm stoklarını tüketmişti. Şirket, önümüzdeki MWC etkinliğinde bir Android cihazın daha geleceğini belirtmişti ve bu cihaz, muhtemelen Benchmark sonuçlarında ortaya çıkan Heart kod adlı telefon olacak.

Orta seviyenin biraz altında özelliklere sahip olduğunu gördüğümüz Nokia Heart, 5.2 inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde ekranla birlikte gelecek. 8 çekirdekli Qualcomm işlemcisi bulunan cihazda 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafıza yer alacak. Android 7.0 Nougat’la çalışacak olan Heart’te 12 MP’lik bir arka kamer bulunacak.

Cihazın ne zaman ve hangi fiyatta satışa sunulacağı henüz belli değil. Fakat bu donanım özelliklerine bakıldığında 100 Dolar’dan çok fazla bir fiyata sahip olmayacağı öngörülüyor.