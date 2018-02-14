Nokia’nın Amiral Gemisi Nokia 9 Kullanılırken Görüntülendi

Nokia’nın dört gözle beklenen amiral gemisi Nokia 9, MWC 2018’in yıldızlarından birisi olacak. Fuara günler kala şirket içinde çekildiği iddia edilen Nokia 9’lu görüntüler basına sızdırıldı.

HMD Global, 25 Şubat'ta Barselona’da gerçekleştirilecek olan yılın ilk büyük mobil teknoloji fuarı MWC 2018’de yeni Nokia cihazlarını tanıtacak. Firmanın bu yıl amiral gemisi sınıfında cihazlarıyla Samsung ve Apple gibi devlere karşı önemli bir şans kazanabileceği söyleniyor. Bu nedenle Nokia 9 ve Nokia 7 Plus, merakla bekleniyor.

MWC 2018’de tanıtılması beklenen pek çok cihazın sızdırılmaya başladığı bu dönemde, fuarın en çok merak edilen cihazı olan Nokia 9'a dair bir sızıntı görmeseydik zaten endişelenirdik. İnternette gündem yaratan söz konusu sızıntılarda, dikey çift kamera donanımına sahip bir Nokia gözüküyor.

Bu cihazın Nokia 9 olabileceği gibi kardeşi Nokia 7 Plus de olabileceği konuşuluyor:

Cihazın ekran oranı 18:9 şeklinde, trendleri yakalayacak bir şekilde tasarlanmış gibi görünüyor. Gövdesinin arka yüzünde ise Appel’ın iPhone X ve iPhone 8’de uyguladığı cam gövde tasarımının bir benzerini görüyoruz. Apple, gövdesindeki malzemeyi değiştirerek kablosuz şarj özelliğini kullanıma sunmuştu. Bu nedenle Nokia’nın da aynı şekilde kablosuz şarj teknolojisiyle geleceğini söyleyebiliriz.

Muhtemelen Nokia 9 ve Nokia 7 Plus hakkındaki en net bilgileri, 25 Şubat’ta Barselona’da gerçekleştirilecek büyük etkinlikte alacağız. Fuardan önceki sızıntılardan ve fuarda tanıtılan cihazlardan haberdar olmak için takipte kalmaya devam edin.

Nokia bu yıl oyunun kurallarını bir nebze de olsa değiştirmeye hazırlanıyor.