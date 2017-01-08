Nokia'nın İlk Android Telefonu Resmi Olarak Satışa Sunuldu!

Telefon piyasasına geri dönmeye hazırlanan Nokia, bildiğiniz gibi bu yıl 6-7 adet yeni telefon tanıtacak. Bu telefonlardan bazılarının MWC 2017'de tanıtılması bekleniyordu fakat görünüşe bakılırsa Nokia elini çabuk tutuyor.
Finlandiyalı HMD Global ile birlikte mobil cihaz sektöründe yeni bir yapılanmayla yoluna devam etmeye hazırlanan Nokia, ilk Android cihazını resmi olarak piyasaya sürdü.
İlk olarak Çin'de satışa çıkan Nokia 6'nın özellikleri şu şekilde:
- 5.5-inç 2.5D kavisli Full HD ekran
- Snapdragon 430 çipset
- 4GB RAM
- 64GB sabit depolama alanı (microSD desteği)
- Çif SIM özelliği
- 16MP arka kamera
- 3000mAh batarya
- Dolby Atmos stereo hoparlör, Bluetooth 4.1, LTE
- Android 7.0 Nougat işletim sistemi
İlk telefon Çin'e Özel!
552 milyon akıllı telefon kullanıcısının bulunduğu Çin pazarının öneminden faydalanmak adına Android cihazını sadece bu pazarda satışa sunan Nokia'nın söz konusu telefonu için belirlediği fiyat ise 245 dolar.
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