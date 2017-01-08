Nokia'nın İlk Android Telefonu Resmi Olarak Satışa Sunuldu!

Ve efsane geri döndü. Nokia merakla beklenen Android telefonlarından ilkini resmi olarak tanıttı.

Telefon piyasasına geri dönmeye hazırlanan Nokia, bildiğiniz gibi bu yıl 6-7 adet yeni telefon tanıtacak. Bu telefonlardan bazılarının MWC 2017'de tanıtılması bekleniyordu fakat görünüşe bakılırsa Nokia elini çabuk tutuyor.

Finlandiyalı HMD Global ile birlikte mobil cihaz sektöründe yeni bir yapılanmayla yoluna devam etmeye hazırlanan Nokia, ilk Android cihazını resmi olarak piyasaya sürdü.

İlk olarak Çin'de satışa çıkan Nokia 6'nın özellikleri şu şekilde:

5.5-inç 2.5D kavisli Full HD ekran

Snapdragon 430 çipset

4GB RAM

64GB sabit depolama alanı (microSD desteği)

Çif SIM özelliği

16MP arka kamera

3000mAh batarya

Dolby Atmos stereo hoparlör, Bluetooth 4.1, LTE

Android 7.0 Nougat işletim sistemi

İlk telefon Çin'e Özel!

552 milyon akıllı telefon kullanıcısının bulunduğu Çin pazarının öneminden faydalanmak adına Android cihazını sadece bu pazarda satışa sunan Nokia'nın söz konusu telefonu için belirlediği fiyat ise 245 dolar.