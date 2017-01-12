Nokia’nın Neyi Eksik? Samsung ve LG’den Sonra Nokia’nın da Katlanabilir Telefonu Geliyor!

Son dönemde özellikle Apple, Samsung ve LG için dillendirilen katlanabilir telefon konusunda Nokia’nın da patentleri ortaya çıktı.

Bildiğiniz gibi özellikle Samsung için yaklaşık 3-4 yıldır “katlanabilir telefon” geleceği noktasında söylentiler, prototipler, videolar ve görseller ortaya çıkmıştı. Aynı zamanda LG tarafında ise katlanabilir ekran teknolojileri çıkarmasıyla bu iki firma için dillendirilen katlanabilir telefon iddialarında aynı zamanda Apple da bulunmakta.

Hatta yukarıdaki yazımızda da görebileceğiniz gibi Samsung ve LG’nin bu sene içerisinde katlanabilir telefon tanıtımı yapma ihtimalleri bile oldukça güçlü. Bu ortamda piyasanın eski efendisi olup artık Samsung ve LG’ye kaptıran Nokia, geri dönüşünde piyasadaki teknolojilerin ardında kalmamak için katlanabilir ekran patentini çoktan aldığı ortaya çıktı.

Bu bağlamda Samsung, LG, Apple ve Nokia dörtlüsünün katlanabilir telefondaki muhtemel öncü firmaları olacağı, Nokia’nın bu sene piyasaya dönüşü eski şaşalı günlere dönmek için benzer teknolojik çalışmaları yürüttüğü anlaşılıyor. Bakalım Samsung ve LG’den sonra bu sene içinde Nokia’dan da böyle bir telefon görebilir miyiz, merakla bekliyoruz.