Nokia'nın Sahalara Geri Döndüğü Telefonu Nokia 6 Daha Satışa Çıkmadan Yoğun İlgi Gördü

Nokia 6 daha satışa çıkmamasına rağmen şimdiden 230.000 kişi Nokia'nın yeni telefonuna sahip olmak için ön kayıt yaptırdı.

Bildiğiniz üzere telefon departmanını Microsoft'a devreden Nokia, Microsoft ile arasında olan anlaşmanın bitiminden sonra tekrar Nokia ismiyle sahalara geri döndü ve şirketin tanıttığı ilk telefon giriş seviyesinde yer alan Nokia 6 oldu.

Nokia nasıl satış rakamlarına ulaşacak, tekrar pazarda tutunabilecek mi derken Nokia 6 modeli tanıtılır tanıtılmaz Çin'de ön siparişe sunuldu. Çinli JD.com sitesinin açıkladığına göre sadece kendi sitelerinde Nokia 6 için 230.000'i aşkın ön kayıt oluşturuldu ve bu kayıt oluşturanların 7000'e yakını cihazın parasını şimdiden ödedi. Öte yandan telefon özelliklerine göre çok uygun fiyatlı olmasa da bu ilgi gösteriyor ki Nokia hala marka algısıyla bir şeyler başarabiliyor.

Tabii şimdilik Çin pazarı için durum iyi görünse de Nokia, bu rakamla bile OnePlus ya da Xiaomi gibi Çinli üreticilerin arkasında kalmış. Nokia'nın gerçekten başarılı olup olmayacağını ise ABD ve Avrupa pazarında başlayacağı satışlar gösterecek. Umarız Nokia tekrar başarılı olabilir ve mobil cihaz dünyası eski oyuncusunu tekrar kazanır.