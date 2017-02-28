  • Yeni 3310’daki Yılan Oyununun İlk Oynanış Videosu!

Nokia’nın Yeni 3310’undaki Yılan Oyununun İlk Oynanış Videosu!
Nokia’nın Yeni 3310’undaki Yılan Oyununun İlk Oynanış Videosu!
Nokia’nın birkaç gün önce tanıttığı yeni jenerasyon 3310 modelinin yine yenilenmiş versiyonu olan Yılan oyununun ilk oynanış videosunu izleyin.

Bazılarımız beğendi, bazılarımızın ise ‘keşke yapmasalardı’ dediği yenilenmiş Nokia 3310, birkaç gün önce Barcelona’daki MWC 2017 etkinliğinde tanıtılmıştı. 55 dolar etiket fiyatıyla Avrupa’da satışa sunulacak olan yeni Nokia 3310’un ülkemize de gelmesini ve 300-400 TL bandı arasında bir fiyatla satılmasını bekliyoruz.
İLGİLİ HABER

17 Yıl Sonra Yeniden: Yenilenen Nokia 3310 Resmi Olarak Duyuruldu!

Nokia 3310’la bağdaşlaşmış olan ünlü Snake oyunu da yine yenilenmiş bir şekilde 2017 model 3310’la oynanabilecek. Telefonun ekranı eskisine nazaran biraz gelişmiş ve de renklendirilmiş olunca ister istemez bundan Yılan oyunu da etkilendi ve gözümüze alışık olduğumuzdan biraz daha farklı geldi.
İLGİLİ HABER

Nokia'nın Efsane Yılan Oyunu Facebook Messenger’da Nasıl Oynanır?

The Verge ekibi, yeni Snake’in nasıl göründüğüne ve oynandığına dair bir oynanış videosu hazırladı. O videonun altında da yeni Nokia 3310’u neden ‘almamanız’ gerektiğiyle ilgili hazırladığımız 5 maddeden oluşan videomuza göz atmanızı tavsiye ederim.

Nokia 3310'da Beğenmediğimiz 5 Şey (Reyizi Ne Hale Getirmişler) - Videoyu izlemek için buraya tıklayın!
Etiketler: nokia 3310, yılan, snake, mwc 2017
Yorumlar