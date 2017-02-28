Yeni 3310’daki Yılan Oyununun İlk Oynanış Videosu!

Nokia’nın birkaç gün önce tanıttığı yeni jenerasyon 3310 modelinin yine yenilenmiş versiyonu olan Yılan oyununun ilk oynanış videosunu izleyin.

Bazılarımız beğendi, bazılarımızın ise ‘keşke yapmasalardı’ dediği yenilenmiş Nokia 3310, birkaç gün önce Barcelona’daki MWC 2017 etkinliğinde tanıtılmıştı. 55 dolar etiket fiyatıyla Avrupa’da satışa sunulacak olan yeni Nokia 3310’un ülkemize de gelmesini ve 300-400 TL bandı arasında bir fiyatla satılmasını bekliyoruz.

Nokia 3310’la bağdaşlaşmış olan ünlü Snake oyunu da yine yenilenmiş bir şekilde 2017 model 3310’la oynanabilecek. Telefonun ekranı eskisine nazaran biraz gelişmiş ve de renklendirilmiş olunca ister istemez bundan Yılan oyunu da etkilendi ve gözümüze alışık olduğumuzdan biraz daha farklı geldi.

The Verge ekibi, yeni Snake’in nasıl göründüğüne ve oynandığına dair bir oynanış videosu hazırladı. O videonun altında da yeni Nokia 3310’u neden ‘almamanız’ gerektiğiyle ilgili hazırladığımız 5 maddeden oluşan videomuza göz atmanızı tavsiye ederim.