Nokia, 16 Ağustos'ta, Londra'da tanıtacağı Nokia 8 ile orta ve giriş segmentinden sonra amiral gemisi seviyesinde de hayranlarıyla buluşacak.

HDM, önümüzdeki ay Nokia markalı yeni amiral gemisini tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, Nokia 8'e ait ilk görüntülerin sızdırılmasından hemen sonra 16 Ağustos'taki bir etkinlik için medya davetiyelerini göndermeye başladı. Etkinlikte Nokia 8'in tanıtılması bekleniyor.

Nokia 8'in 13 MP Carl Zeiss optiği kullanan çift kamerayla gelmesi bekleniyor. Ayrıca 2K çözünürlüklü ekran, Snapdragon 835 işlemci, 4 ya da 6 GB RAM, 64 GB hafıza ve çift sim kart desteği de şu ana kadar çıkan diğer sızıntılar olarak biliniyorlar.

Dün ortaya çıkan bakır-altın rengindeki Nokia 8'in, kalıp çikolata gibi görüntüsüyle çok memnun etmese de mavi ve gümüş renklerde de geleceğini biliyoruz. Tanıtım etkinliği 16 Ağustos'ta Londra'da, yerel saat ile 19:30'da yapılacak.