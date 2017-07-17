Nokia'nın Yeni Amiral Gemisi Nokia 8'den Büyük Sızıntı!

Nokia'nın yeni çıkaracağı amiral gemisi telefonuyla ilgili en net sızıntılar ortaya çıktı. Bu sayede cihazın tasarımını ve özelliklerini daha iyi bilebiliyoruz.

HMD Global, Şubat ayında Android akıllı telefonlarının yeni bir serisinin piyasaya sürmesiyle Nokia'nın adını diriltti. Bazı anlaşma sorunları yüzünden küçük sıkıntılar yaşansa da Nokia 6, Haziran ayından itibaren satışa sunuldu. Ancak birkaç sızıntı HMD'nin daha üst düzey bir akıllı telefonunun özelliklerini yani Nokia 8'i gözler önüne sundu. Ayrıca beklendiği gibi Zeiss optiği ile gelecek.

Nokia 8, aslında bir kaza sonucu ortaya çıktı. Cihaz, bir şirket fotoğrafçısı tarafından, muhtemelen başka bir telefonun videosunu yüklediğinde göründü. Model numarası TA-1012 olan cihaz, FCC veritabanına yüklendi ve Nokia 8 için muhtemel bir rakip olarak karşımıza çıkacak. Ayrıca Nokia 8, Snapdragon 835 işlemciye sahip olacak ve arkasında da çift kamera barındıracak.

İskandinav web sitesi WinFuture'a göre, TA-1012 model numaralı cihazın özellikleri de Nokia 8'den (TA-1004) bir adım da üstün olacak. O yüzden diğer telefona da Nokia 9 gözüyle bakabiliriz.