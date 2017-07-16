Nokia'nın Yeni Amiral Gemisi Nokia 8, Uygun Fiyata Gelebilir

Nokia'nın yeni telefonlarıyla yavaş yavaş dünya piyasasına girmesinin ardından beklenen amiral gemisi yakın zamanda çıkacak gibi görünüyor.

Nokia baba, Microsoft ile anlaşması gereği uzun süre akıllı telefon çıkaramamıştı ancak yakın dönemde Nokia 3, 5 ve 6 ile heyecanımızı arttırmayı başarmıştı.

Nokia'nın uzun zamandır beklenen ve şimdiye kadar Nokia 9 olduğunu düşündüğümüz TA-1004 kodlu amiral gemisi sınıfı akıllı telefonu, güvenilir bir kaynaktan gelen bilgiye göre Nokia 8 olarak isimlendirilecek.

Kalbinde Qualcomm Snapdragon 835 atacak olan telefonun 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolamaya sahip olacağı söyleniyor. Bunun yanında çift SIM kart desteği olacak telefonun 2560x1440 yani Quad HD 5.3 inçlik bir ekranla gelmesi bekleniyor. Kamera kısmında iddialı olması beklenen cihaz bildiğiniz üzere eski Nokia telefonlar gibi Zeiss markasını üzerinde bulunduracak çift kamera kurulumuyla gelebilir. Elimizde olan tek görsele göre en soldaki cihazın Nokia 8 olması muhtemel.

Şimdiki bilgilere göre dört farklı renk seçeneği olacak model; mavi, çelik, mavi altın, bakır altın şeklinde seçenekler sunacak. En önemli kısmı olan fiyat olarak ise Avrupa'da 600€'nun ya da 2.400 TL'nin altında satılacak model şimdiki amiral gemileriyle kıyasladığımızda fiyat performans açısından oldukça başarılı bir cihaz olacak gibi görünüyor. Bilgilerden hiç biri kesin olarak doğrulanmış olmasa da kaynağın güvenilirliği göz önüne alındığında beklentilerimizi bu yöne yoğunlaştırabiliriz.

Kaynaktan gelen son bilgiye göre, Nokia 8 Temmuz ayının sonunda tanıtılacak. Bu da demek oluyor ki tanıtıma sadece iki hafta gibi kısa bir zaman kaldı. Eğer bu durum doğru çıkarsa iki hafta sonra tanıtım hakkındaki tüm bilgileri size aktaracağız.