Küllerinden doğuşunu büyük bir ilgiyle izlediğimiz Nokia, HMD Global firmasının elinde adeta arşa çıktı. 3 orta seviyeli telefonu piyasaya süren firmanın, amiral gemisi Nokia 9’a ilişkin en büyük sızıntı da gerçekleşti.

Bir zamanların efsanesi 3310’u tekrar tasarlayıp piyasaya sunarak adını duyuran ve hemen ardından 3 orta seviye telefonlarına ilgi toplamayı başaran efsane firma Nokia, bu kez amiral savaşına dahil oluyor.

Nokia 9, Samsung Galaxy S8 ve LG G6 gibi güçlü rakiplerle başa çıkmak için geliyor. FrAndroid’in sızdırdığı görsellerde telefonun fiziki yapısına dair net bir görüntü elde edemesek de, prototipin neredeyse hazır olduğunu görmek mümkün. Cihazın tasarımını gizleyen büyük bir kılıf içerisinde olduğunu göz önüne alırsak, görüntülerin bir test esnasında çekildiklerini söyleyebiliriz.

Nokia 9’un Netleşen Özellikleri Şu Şekilde:

Snapdragon 835 işlemci

5.27 inç QHD ekran

4GB RAM ve 64GB hafıza

13MP çift arka kamera

USB Type-C bağlantısı

3.5 mm kulaklık girişi

Android 7.1.1 Nougat

Nokia 9’un ne zaman duyurulacağına yönelik resmi bir açıklama olmasa da, firmanın bu yaz cihazı tanıtmasını bekliyoruz. 700 dolarlık (vergiler hariç yaklaşık 2500 TL) bir fiyat etiketiyle gelmesi beklenen Nokia 9 hakkındaki haberler elimize ulaştıkça aktarmaya devam edeceğiz. Takipte kalın :)