Nokia’nın Yeni Canavarları Ne Zaman Tanıtılıyor?

Şimdiye kadar birkaç farklı modeli ortaya çıkan Nokia, 5 farklı cihaz ile geleceği söylenirken bu telefonların ne zaman piyasaya çıkacağı da belli oldu.

2017’nin en fazla beklenilen markası haline gelen Nokia, söylentilere ve ortaya çıkan detaylara göre 1 yıl içinde toplam 5 ayrı telefon ile hızlı bir giriş yapacak. Mobil Dünya Kongresi’nde lansman yapacağını da açıklayan HMD Global, ortaya çıkan raporlara göre Barselona’da sadece bir Nokia cihazını tanıtacakken, diğer 4 cihazını ise yılın 2. ve 3. çeyreğinde yapacak.

Yani ilk olarak D1C olarak beklediğimiz modeli Barselona’da göreceğiz, ardından diğer modeller ise yaza doğru tanıtılmış olacak. Ancak D1C orta seviye bir telefonken, üst seviye olarak beklediğimiz C1 ise yaz aylarında tüketiciler ile buluşmuş olacak.

Bakalım ilk olarak Nokia D1C olmak üzere HMD Global desteğini alan Finlandiyalı firma bu önümüzdeki yıl nasıl bir satış başarısı yakalamış olacak, merakla bekliyoruz.