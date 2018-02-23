Nokia’nın Yeni Orta Sınıf Amirali Nokia 7 Plus Sızdırıldı!

Nokia Mobil Dünya Kongresi’nin bu yılki ayağı olan MWC 2018’de amiral gemisi sınıfında yapacağı cihaz tanıtımına hazırlanıyor. Tanıtımı dört gözle beklenen Nokia 7 Plus’ın görselleri, etkinlik öncesinde sızdırıldı.

Aylardır kaynayan dedikodu kazanı, Nokia 7 Plus’ın artık resmi bir hale kavuşmasına neden oldu. Geçtiğimiz yıl küllerinden doğup orta seviye cihazlarla Android cephesine geçen Nokia, yarışa bu kez sağlam girmeye hazırlanıyor. Firmanın birden fazla cihazı tanıtmasını beklediğimiz MWC 2018 etkinliği öncesinde artık Nokia 7 Plus’ın da tanıtılmasına kesin gözle bakıyoruz.

Söylentilerden hareketle firma Nokia 10, Nokia 8 Pro ve Nokia 7 Plus adında üç farklı cihaz tanıtacak. 7 Plus, bu cihazlar arasında orta sınıftaki rekabeti sürdürecek. Artık bir trend haline gelen 18:9’luk ekran oranıyla karşımıza çıkacak cihaz, Qualcomm’un ekonomik işlemci modeli Snapdragon 660 ile birlikte gelecek.

Çift kameralı Nokia 7 Plus'ın iki farklı rengini görüyoruz:

Firmanın geçtiğimiz yıl amiral gemisi yarışına dahil ettiği Nokia 8 mevcut durumda Nokia logolu en yüksek performansa sahip cihaz. Yeni Nokialardan birisinin bu liderliği ele geçireceğine kesin gözüyle bakılıyor.

HMD Global, giderek düşen akıllı telefon satışlarından dolayı, dev rakiplerine karşı meydan okumak zorunda. Nokia’nın yokluğunda Apple ve Samsung liderliklerini sürdürürlerken, Huawei ve Xiaomi gibi Asya devleri pazarın önemli bir payını elinde tutuyorlar.

Nokia 7 Plus’ın orta sınıf rekabetinde hem müşteriye hem de firmaya sağlamasını beklediğimiz bir avantaj daha var. Her ne kadar söylenti de olsa cihazın Google’ın güncelleme torpili geçtiği Android One ile birlikte geleceği belirtiliyor.

25 Şubat’ta başlayacak MWC 2018 etkinliğinin bütün detaylarından haberdar olmak, tanıtılan cihazları anında görmek için bizi takipte kalın.