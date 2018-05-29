HMD Global, bugün düzenlenen bir etkinlikte Nokia 5.1'i tanıttı. Telefonun 16 MP arka kameraya ve metal gövdeye sahip olacağı da verilen bilgiler arasında.

Bir Nokia alt kuruluşu olan ve şirket için akıllı telefonlar üreten HMD, geçtiğimiz sene satışa sunulan ve uygun fiyatları ile dikkat çeken Nokia 5'in devamı niteliğinde olan Nokia 5.1'i tanıttı. 5.1 de pek çok Nokia telefonu gibi Android One desteği ile geliyor. Genel olarak uygun fiyat seçeneği ile cezbedici olan Android One telefonlar, yeniden piyasaya sürüldüğünden beri kullanıcıların dikkatini daha fazla çekebilmek için geliştirilmeye çalışılıyor.

Nokia 5.1, gelecekte Android P'ye yükseltilebilecek olan Android 8.0 (Oreo) işletim sistemine sahip. Ön kamerası 8 MP olan telefonun arka kamerası ise 16 MP. Aynı zamanda telefonun metal gövdeli olduğu da verilen bilgiler arasında.

Nokia 5.1 Android One'ın Özellikleri;

İşlemci: 2GHz Octa Çekirdekli MediaTek Helio P18 işlemci

2GHz Octa Çekirdekli MediaTek Helio P18 işlemci RAM: 2GB/3GB

2GB/3GB İşletim Sistemi: Android 8 (Oreo)

Android 8 (Oreo) Depolama: 16GB/32GB dahili,microSD ile 128 GB'a kadar genişletilebilir hafıza

16GB/32GB dahili,microSD ile 128 GB'a kadar genişletilebilir hafıza Kamera: 16 MP arka kamera/8 MP ön kamera

16 MP arka kamera/8 MP ön kamera Batarya: 3000mAh

3000mAh Ekran: 5.5 inç Full HD+

Telefon; Bakır, Siyah ve Lacivert renk seçenekleriyle dünya genelinde Temmuz ayında satışa çıkacak. Telefonun fiyatı 220 dolar olarak belirlenmiş durumda, ancak ülkemizde net satış fiyatına dair henüz detaylı bilgi yok. Bu fiyatta çıkan diğer telefonları ve dolar kurunu göz önünde bulundurursak 1400-1600 TL arası bir fiyattan satışa sunulması bekleniyor.