  • Nokia'nın Yeni Telefonu Nokia 6'nın Stokları 'Yine' Tükendi

Nokia'nın Yeni Telefonu Nokia 6'nın Stokları 'Yine' Tükendi
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Nokia'nın Yeni Telefonu Nokia 6'nın Stokları 'Yine' Tükendi
Nokia'nın yeni akıllı telefonu Nokia 6'nın yeni versiyonu, Çin'de satışa sunulduktan kısa süre sonra tükendi.

Bildiğiniz gibi uzun bir aradan sonra HMD Global çatısı altında tekrar akıllı telefon dünyasına geri dönen Nokia, Mobil Dünya Kongresi'nden hemen önce yeni Android telefonu Nokia 6'yı tanıtmış ve telefonu sadece Çin pazarına özel satışa sunmuştu. Çin pazarında satışa sunulan modelin stokları kısa sürede tükenmişti.
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Bu olayın ardından Nokia, tekrar yeni modelleriyle birlikte Nokia 6'nın uluslararası pazarda satışa çıkacak 32GB depolama alanına sahip modelinin duyurusunu gerçekleştirdi. Yeni modelin de Çin'de ön siparişe çıkmasıyla birlikte cihazın stokları bir kez daha tükendi.
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Çin pazarında kullanıcıların yoğun ilgisiyle karşılaşan Nokia, yeni akıllı telefonlarını yakın zamanda Türkiye (telefonların ülkemize yılın 2. yarısında geleceği tahmin ediliyor) dahil olmak üzere dünya genelinde satışa sunmaya hazırlıyor. Bakalım bir dönemin efsanesi Nokia, tekrar eski günlerine geri dönebilecek mi?

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Etiketler: nokia 6, nokia
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