Nokia, iPhone X Klonu Yeni Telefonu Piyasaya Çıkıyor!

Samsung hariç adını sıklıkla duyduğumuz Asya merkezli ne kadar üretici varsa Apple’ın çentikli ekrana sahip iPhone X tasarımını kopyaladı. Şimdi sıra, geçtiğimiz yıl piyasaya dönen HMD Global markası Nokia’ya geldi, cihazın fiyatı ve özellikleri netleşti.

Çentikli ekran, Android üreticileri arasında büyük bir furya yarattı. Apple’ın farklılık yaratma amacıyla uyguladığı bu tasarım, firmanın küresel piyasadaki üstünlüğünün önüne geçmek için standartlaşmak, sıradanlaşmak zorundaydı. Asyalı üreticiler devreye girdiler ve özellikle Çinli firmalardan 20’yi aşkın çentikli cihaz gördük. Asus, Huawei, LG, OnePlus ve Oppo, amiral gemisinden giriş seviyesine kadar her sınıfa ait çentikli telefonlarını duyurdular.

Finlandiya merkezli olan ve Nokia markasını satın alarak piyasaya hızlı bir giriş yapan HMD Global ise Asya dışındaki nadir üreticilerden oldu. İddialara göre firmanın bugün Çin’de satışa çıkartacağı Nokia X6 adındaki bir modeli, çentikli ekran tasarımı ile birlikte gelecek.

Çin medyasında geniş bir yer bulan cihazın görüntüleri, ilk kez ülkenin sosyal medya platformu Webio’da ortaya çıktı. Belirgin bir şekilde iPhone X'u andırmasının yanı sıra, cihazda bir de iPhone X’da olmayan parmak izi sensörü bulunuyor. Cihazın alt kısmındaki ince çerçevede de Nokia logosu dikkat çekiyor.

Teknik özelliklere geldiğimizde Nokia X6’nın bir amiral gemisi olmadığını da söylemek gerekiyor. Yaklaşık 250 dolara alıcı bulacak cihaz, orta seviyede bir Android isteyen ve ekranda çentik görmek için sabırsızlananlara özel. Nokia’nın bu cihazı özellikle Asya’da satmaya başlaması, diğer alternatif üreticilerin önüne geçmek gibi etkili bir hamle amacı taşıyor.

Cihazın 5.8 inçlik ekranının 19:9 en boy oranına sahip olduğunu ve Full HD çözünürlükle geleceğini belirtelim. Net olmamakla birlikte cihazın işlemci yongası MediaTek Helio P60 veya Snapdragon 636 olacak. Ram kapasitesi olarak 4GB veya 6GB RAM ile birlikte, 64 GB depolama alanı sunulacak. Aynı zamanda cihazın arka kamerası iki adet 12 MP'lik Carl Ziess sensörle gelecek.

Cihazın Türkiye’de satışa sunulma durumuyla ilgili net bir açıklama bulunmuyor. Bilgiler elimize ulaştıkça aktarmaya devam edeceğiz.