Nokia’nın Piyasaya Sürmesi Gereken 6 Nostaljik Telefonu!

Nokia 3310'u yeniden piyasaya sürecek. Peki, firmanın 2000'li yıllara damgasını vuran, efsane telefonlarından çıkmasını istedikleriniz yok mu? Bizim var! İşte bunlardan 6 tanesi.

3310’un yeni versiyonunun çıkacağının duyurulmasının ardından, 2000’li yılların telefonlarına ilgi birden arttı. Biz de, aslında kısa süre önce çıkmış olsa bile teknoloji dünyasında nostaljik olan bazı Nokia telefonlara göz attık. “Bunların da yeni versiyonu olsaydı iyi olurdu” diyeceğimiz 6 telefon bulduk. Bu yazı aslında bir dilek listesi niteliğinde. “Nokia bunların da ne olur yeni versiyonlarını çıkar” demek istediğimiz 6 telefona aşağıdan göz atabilir, yapılmasını istediğiniz başkalarını yorumlara yazabilirsiniz.

1-Nokia N95

N95 unutulması zor bir cihaz. Çünkü yüksek multimedya kalitesi çıktığı dönemde her telefonda yoktu. 2.6 inç ekranı 2007 için gayet büyüktü. Kontrol tuşları ve QWERTY klavesi ile dönemin en iyi telefonlarındandı. Nokia’nın bu cihazı birkaç modifikasyondan geçirip akıllı telefona çevirerek piyasaya sürmesi gerekiyor.

2-Nokia E90 Communicator

Bu güne dek gelmiş geçmiş en iyi QWERTY klavyeye sahip telefonlardan biri olan E90, sanki o dönem herkesin sahip olmak istediği bir mini bilgisayardı. Şimdi bile, hala bu telefona sahip olmak isteyen birçok insan mevcut. Akıllı telefona dönüştürülerek piyasaya tekrar sürülebilir.

3-Nokia E61i

2007 yılında 2.8 inç ekranı ve QWERTY klavyesiyle, iş dünyası için gerçekten hayat kurtaran bir telefondu. O dönemlerde bu tarz telefon sayısı sınırlıydı. Bu telefonun bugün bile rahatlıkla kullanılabilecek bir model olduğunu düşünüyoruz. Nokia’nın tek yapması gereken, içine Android koyup kamerasını ve sesini iyileştirmek. Gerisi kullanıcıların işi!

4-N-Gage

Liseyi 2000’lerde okumuş kişilerin bir dönem elinden düşmeyen bir cihaz olan N-Gage, dönemin kısıtlı imkanları ile özellikle matematik dersinde “Yılan” oyanayan onlarca insanın favorisiydi. Telefonda bugünküler gibi olmasa da, dönemin koşullarına göre “gelişmiş” oyunlar oynayabiliyordunuz. Yeniden gelişmiş özelliklerle çıksa; yüzbinlerce satacağına eminiz.

5-Nokia 6800

Bu cihazı hatırladınız mı? Alfanümerik QWERTY klavyesi ile aslında iş için tasarlanmamış, gayet kullanışlı bir telefondu. Ancak hedef kitlesi iş dünyası olarak yeniden piyasaya çıkarılabilir. İçinde Android olması yeterli!

6-Lumia 1020 PureView

Aslında 41.0 megapiksel kamerasıyla muhteşem resimler çeken bir telefon olan Lumia 1020 hakkındaki şikayetler, yalnızca yüksek fiyatı ve Android olmamasıydı. Aslında Nokia bunu Android’de, uygun bir fiyata piyasaya tekrar sürebilir.