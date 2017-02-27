Sony’nin yeni Xperia telefonlarının MWC 2017 etkinliğindeki tanıtımını canlı olarak izleyebilirsiniz.

Barcelona’daki MWC 2017 etkinliği, tüm hızıyla devam ediyor. Sony, etkinlik kapsamında yeni Xperia telefonlarının tanıtımını biraz sonra gerçekleştirecek.

Sony Mobile ve Qualcomm Teknolojileri başkanlarının sırasıyla çıkıp konuşma yapmalarıyla başlayan etkinlikte özellikleri ve tasarımları tamamen yenilenmiş Xperia modelleriyle tanışacağız. Bunlar muhtemelen bir amiral gemisi, birkaç orta ölçekli ve bir de uygun fiyatlı Xperia modelleri olacak.

Konsollarıyla, sensörleriyle ve de en önemlisi yenilikçi tavrıyla bilinen Sony’nin yeni Android cihazlarını şimdiden merak etmeye başladık. Bakalım bu sefer pazarda kendilerine üst sıralarda yer bulabilecekler mi.

Sony’nin MWC 2017 etkinliğini canlı olarak aşağıdaki video üzerinden takip edebilirsiniz.