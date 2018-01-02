Nokia Bu ay Biri Amiral Gemisi 3 Farklı Cihaz Tanıtacak!

Küllerinden doğup Android pazarının lideri olmak için çeşitli çözüm yolları arayan Nokia’nın bu yıl gerçekleştirmeyi hedeflediği takvim yavaş yavaş belirmeye başladı. Şirket, Nokia 1, 4 ve 7 olmak üzere üç farklı modeli piyasaya sürecek. Ocak ayında ise Nokia 9 ve iki farklı cihazı da göreceğiz.

Nokia, 2017’de en çok tartışılan akıllı telefon üreticilerinden birisiydi. Geri dönüşü, artık başka markaların müşterisi olan çoğu insan tarafından gönülden kabul edilse de bunun pazardaki rekabete yansıması için zaman gerekiyordu. Yenilenmiş 3310 ile birlikte 3 farklı Andrıid cihazı piyasaya sürmesi ve ardından gelen amiral gemiler, şirketin ne kadar istekli olduğunu ortaya koydu.

HMD Global, Nokia 7 ve Nokia 4 adında iki yeni cihazı 2018 başlarında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Diğer taraftan Google’ın düşük ve orta seviye cihazların yüksek performanslarla çalışmaları için çıkartacağı Android Go sürümü ön yüklü olarak gelecek, bütçe dostu Nokia 1 de hazır durumda.

Gelecek aylarda toplam 6 farklı cihazın piyasaya sürülmesi için kolları sıvayan Nokia, sızdırılan bir bilgiye göre, Nokia 4 ve Nokia 7 Plus gibi cihazlara yoğunlaşmış durumda. Ayrıca Nokia 6 (2018) , Nokia 8 (2018) ve Nokia 9 da amiral gemileri rekabetinde şirketin elini güçlendirecek.

Ortaya çıkan sızıntılar, Noka 4 ve Nokia 7 Plus’ın özellikleri hakkında net veriler ortaya koymasalar da Nokia 7 Plus’ın geçtiğimiz yıl Çin’de piyasaya sürülen Nokia 7’ye göre daha büyük ekranla gelmesi muhtemel. Nokia 7, 5.2 inç ekran ve Snapdragon 630 işlemcisiyle orta seviyede uygun seçeneklerden birisiydi. Diğer yandan Çin kültüründe kendine hiç yer bulamayan 4 rakamı, Nokia 4’ün küresel bir çizgide planlandığının ispatı niteliğinde.

Dikkat çeken bütçe dostu Nokia 1, aslında o kadarda düşük sistem özelliklerine sahip olmayabilir. HD çözünürlükte ekranı 1 GB RAM ve 8GB hafızasıyla sadece akıllı telefon isteyenlerin tercihi olmaya çalışacak. Andorid Oreo (Go Edition) ile birlikte çok daha uzun ömürlü kullanılabilecek.

Nokia 9, 19 Ocak’ta Görücüye Çıkıyor:

Firma geri döndüğü günlerden bu yana dört gözle beklettiği Nokia 9 isimli amiral gemisini sonunda piyasaya çıkartmaya hazırlanıyor. 19 Ocak’ta yapılacak olan etkinlikle tanıtılacak cihaz haricinde Nokia 6 ve Nokia 8’in 2018 versiyonları da tanıtılabilir.

Nokia 9, 5.5 inç ekranı, Snapdragon 835 işlemcisi, Carl Zeiss marka çift kamerası ile gözleri kamaştıracak.

Nokia 2018’den çok şey bekliyor, biz de Nokia’dan. Bakalım önümüzdeki aylarda beklentilerimiz cevap alacak mı?