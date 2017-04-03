Yakın zamanda duyurulması beklenen Nokia 9'da bulunacak ses teknolojisi için firma, yeni bir tanıtım videosu yayınladı.

HMD Global bünyesindeki Nokia tarafından duyurulan ve bir efsaneyi tekrar pazara sokan cihazlar, firmaya daha iyilerini yapması için para kazandırmak zorunda. Bunu sadece iddialı teknolojilerle fark yaratarak yapabileceklerinin çok şükür farkındalar. Nokia 3, 5 ve 6 gibi firmanın Android ekosistemine tohum ekmesini ve dikkatleri üzerine toplamasını sağlayan cihazlar, bizim açımızdan oldukça sevindirici gelişmeler. Ancak devam eden bir süreçte bu işe sıkı tutunmak zorundalar.

HMD'nin önümüzdeki aylarda çıkardığı 3 cihazdan farklı olarak amiral gemilerin çetin rekabetine dahil olacak iki yeni cihaz duyurmasına kesin gözü ile bakılıyor. Nokia 9 adıyla anılması beklenen cihazların Snapdragon 835 ile donatılması oldukça muhtemel. Ancak kesinlik kazanan ve gerçekten etkileyici bir teknoloji var ki akıllı telefonlardaki ses deneyiminin belkide en iyisini bize sunacak.

Nokia'ya göre bu tekonoloji "Ses odaklanma teknolojisi, çevre seslerini ve arka plandaki gürültüyü azaltarak ön plandaki sesleri vurgulamayı mümkün kılmaktadır". OZO ses teknolojisi, ayrıca 4 veya daha fazla mikrofondan 3D ses yakalamaya izin verecek. Muhtemelen Bluetooth aracılığıyla bağlanacak mikrofonlar, tıpkı profesyonel kameralardaki gibi ses yakalamamızı sağlayacak.

OZO Audio teknolojisi ile ilgili hazırlanan videoyu kulaklıklarınızı takıp aşağıdan izleyebilirsiniz. Birinin söz konusu teknolojiyi içeren, diğerinin standart bir ses teknolojisine sahip olduğu iki akıllı telefonun ses deneyimini karşılaştırarak akıllıca bir anlatım sunmuş:

Yeni Nokia OZO ses teknolojisinin yanı sıra yaklaşmakta olan Nokia 9'da 6GB RAM ve 64GB veya 128GB dahili bellek seçenekleri olacak gibi gözüküyor. Dahası, akıllı telefonun 22 megapiksellik çift objektifli bir Zeiss kamera ve ikinci bir 12 megapiksel ön kameraya sahip olacağı söyleniyor.