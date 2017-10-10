Nokia, OZO VR Departmanını Kapattı: 310 Kişi İşsiz Kaldı

Nokia'nın sanal gerçeklik sektörüne giriş için kullandığı ve şimdiye kadar ciddi bir çıkış elde edemeyen alt firması, daha doğrusu departmanı OZO VR, resmi olarak kapatıldı.

2016 yılında Withings firmasını satın almasıyla IOT alanına odaklanan Nokia, aynı zamanlarda OZO VR ile 360 derece kameralar da tasarlayıp üretiyordu. Sanal gerçeklik alanındaki yavaş ilerlemeyi bahane göstererek bu departmanın çalışmalarına son verdi.

Firma açıklama yaparak sanal gerçeklik alanındaki odağını dijital sağlık, marka ve teknoloji lisanslamaya kaydıracağını belirtti. Planın medyaya açıklanması sırasında departmana yapılan yatırımların azaltılacağını ve OZO VR donanımlarının geliştirmelerinin durdurulacağı ifade edildi. Toplam 1090 çalışanın 310'unun bu karardan etkileneceğini açıklayan firma bu çalışanların çoğunun Finlandiya, ABD ve Birleşik Krallık'ta bulunduğunu söyledi.

Sanal gerçeklik sektörü, Nokia'nın beklediği kadar hareketli olmasa da cihazlarına olan ilginin yetersizliği bizce üzerindeki 45.000 dolarlık fiyat etiketinden de kaynaklanıyor.