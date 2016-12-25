Bir dönemin efsanesi Nokia'nın tekrar akıllı telefon pazarına geri döneceği amiral gemisi Nokia P'nin özellikleri ve çıkış tarihi sızdırıldı.

Microsoft tarafından satın alındıktan sonra bir süre telefon sektöründen uzak kalan Nokia'nın tekrar sahalara geri dönmek için çalışmalar yaptığını uzun süredir biliyorduk ancak Nokia'nın üzerinde çalıştığı amiral gemisi saklandığı için bir türlü cihaz hakkında bilgi gelmemişti. Nihayet Nokia'nın tekrar "telefon yarışında ben de varım!" diyeceği akıllı telefonu Nokia P ortaya çıktı.

Sızıntılara göre tasarım açısından yekpare metal gövdesi ve hem şık hem de sade yapısıyla dikkat çeken Nokia P'nin QHD çözünürlüklü ancak henüz boyutu belli olmayan bir ekranı bulunuyor. Gücünü Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 835'ten alan cihazda 6GB RAM'e yer verilirken cihazda Carl Zeiss lensli 23MP çözünürlüklü arka ve 8MP çözünürlüklü ön kamera konumlandırılıyor.

Fiyatı ve çıkış tarihine dair bir bilgi var mı?

Cihazın fiyatına ilişkin henüz bir bilgi ortaya çıkmadı ancak telefonun özelliklerine baktığımızda Nokia P'nin Samsung, HTC, LG ve Apple gibi şirketlerin amiral gemisi modelleriyle benzer fiyatta çıkacağını söyleyebiliriz. Ayrıca cihazın artık çoğu detayının ortaya çıkmasıyla birlikte cihazın 2017'nin Şubat ayında düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacağı öngörülüyor. Muhtemelen cihazın tüm detaylarını önümüzdeki aylarda öğreneceğiz.