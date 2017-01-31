Nokia’nın Merakla Beklenen Muhteşem Telefonu P1’in Tasarımı Ortaya Çıktı!

Nokia’nın Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtacağı üst seviye telefonu olan Nokia P1’e ait tasarım detayları ortaya çıktı.

Nokia’nın HMD Global desteğiyle 2017 yılında geri dönme adımı çoktan başladı. Nokia 6 ile resmi bir giriş yapan Nokia, asıl şovunu ise Mobil Dünya Kongresi’ne saklıyor. Nokia P1 model adıyla gelecek olan yeni cihazı teknik özellikler bakımından oldukça dolgun olacakken aynı zamanda tasarımsal olarak da çok şık olacak gibi duruyor.

Beklentilere göre 5.3 inçlik 2K çözünürlüğünde IGZO panele sahip olacak olan Nokia P1, Qualcomm Snapdragon 835 ve Adreno 540’tan gücünü alacak. Ayrıca Android 7.0 Nougat ile gelecek olan cihaz 3.500mAh büyüklüğünde bir bataryaya da sahip olacak.

Bu donanım detaylarının yanı sıra tasarımını da konsept olarak ortaya çıkaran bir videoya göre Nokia P1, güçlü bir telefon olmasının yanı sıra oldukça güzel ve şık bir tasarıma da sahip olacak. Söz konusu konsepti aşağıdan görebilirsiniz.